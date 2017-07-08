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اقتصاد وأسواق
12 % زيادة بأسعار الأدوات المنزلية
السبت 08 يوليه 2017 04:39 م
الغرفة التجارية بالقاهرة
أخر الأخبار
الغرفة التجارية بالقاهرة
دعاء حسنى
قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، إن الحكومة خرجت بعد زيادة أسعار المحروقات معلنة أنها لن تؤثر بأكثر من 3 إلى 5% على الأسعار، وأنها ستراقب الأسعار جيدًا ولن تسمح باستغلال قرار زيادة المحروقات.
وأضاف هلال، فى البيان الصحفى الصادر عن الشعبة، اليوم، إننا تفاجأنا بأن إحدى شركات قطاع الأعمال العام رفعت أسعارها ما يزيد على 12%، أي ضِعفي السعر على الأقل، مقارنة بما كانت أبلغت به الحكومة الرأي العام.
وتساءل هلال: كيف تقوم الحكومة بإجراء مثل هذا ولا يكون لهم السيطرة على شركات قطاع الأعمال؟ وهل وزير قطاع الأعمال على علم بما تقوم به تلك الشركات؟ وهل يجوز رفع طاقم مطبخ شعبي لعامة الناس 250 جنيهًا، في حين أن الشركات المنافِسة رفعت 150 جنيهًا؟
وأوضح أن شركات قطاع الأعمال من المفترض أن تكون رمانة ميزان أمام الاحتكارات والمصالح الشخصية، لكن للأسف نجد أنها تتحول إلى شركات لا تستطيع المنافسة بسبب الأخطاء التي تحدث "بالجملة" في حساب المصروفات والتكاليف والربح؛ بسبب غياب رقابة حقيقية على تلك الشركات في المشتريات والمبيعات، بالإضافة إلى غياب سياسات الثواب والعقاب.
وطالب هلال وزير قطاع الأعمال بإعادة النظر لبعض شركات قطاع الأعمال التي يمكن أن تدر ربحًا طائلًا ولكن للأسف تتكبد خسائر.
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