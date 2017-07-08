مصدر بالمحمول : إعادة توزيع الترددات تتم بوتيرة سريعة‎

قال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول إن عملية إعادة توزيع الترددات بين الشبكات الثلاث كشرط لتشغيل خدمات الـجيل الرابع للاتصالات، تسير بوتيرة سريعة، ومن المقرر أن تنتهى قبل شهرين، وهى المدة المحددة من جهاز تنظيم الاتصالات.





وأوضح المصدر، لـ"المال"، أن الشركات تقوم حاليًّا بإعادة تجميع ترددات الجيل الثانى والثالث والرابع غير المتصلة، بحيث تكون على نطاق ترددى واحد، ومن المتوقع تسلُّم خطاب إطلاق خدمة 4G تجاريًّا من المرفق خلال الأسبوع الحالي.





كان ممثلو شركات المحمول قد تلقّوا قبل إجازة عيد الفطر وعودًا شفهية من مسئولى جهاز تنظيم الاتصالات بشأن تشغيل خدمة الجيل الرابع للاتصالات "4G" تجاريًّا بالأسواق خلال أسابيع قبل بدء عملية إعادة توزيع الترددات فيما بينهم "reforming".





يُذكر أن "المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات" تسلمت خطابات تخصيص ترددات 4G يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الماضى، رغم سداد قيمة التراخيص، والبالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه، لجهاز تنظيم الاتصالات، قبل نهاية العام الماضى.



