EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
مصدر بالمحمول : إعادة توزيع الترددات تتم بوتيرة سريعة
السبت 08 يوليه 2017 03:59 م
خدمات الجيل الرابع
أخر الأخبار
خدمات الجيل الرابع
توقعات بتسلم خطاب إطلاق 4G تجاريًّا خلال الأسبوع الحالي
محمود جمال
قال مصدر مسئول بإحدى شركات المحمول إن عملية إعادة توزيع الترددات بين الشبكات الثلاث كشرط لتشغيل خدمات الـجيل الرابع للاتصالات، تسير بوتيرة سريعة، ومن المقرر أن تنتهى قبل شهرين، وهى المدة المحددة من جهاز تنظيم الاتصالات.
وأوضح المصدر، لـ"المال"، أن الشركات تقوم حاليًّا بإعادة تجميع ترددات الجيل الثانى والثالث والرابع غير المتصلة، بحيث تكون على نطاق ترددى واحد، ومن المتوقع تسلُّم خطاب إطلاق خدمة 4G تجاريًّا من المرفق خلال الأسبوع الحالي.
كان ممثلو شركات المحمول قد تلقّوا قبل إجازة عيد الفطر وعودًا شفهية من مسئولى جهاز تنظيم الاتصالات بشأن تشغيل خدمة الجيل الرابع للاتصالات "4G" تجاريًّا بالأسواق خلال أسابيع قبل بدء عملية إعادة توزيع الترددات فيما بينهم "reforming".
يُذكر أن "المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات" تسلمت خطابات تخصيص ترددات 4G يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الماضى، رغم سداد قيمة التراخيص، والبالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه، لجهاز تنظيم الاتصالات، قبل نهاية العام الماضى.
وانفردت "المال"، فى فبراير الماضى، بالكشف عن اعتزام شركات الاتصالات تقديم خدمات الجيل الرابع فى 6 مدن كمرحلة أولى بعد حصولها على الترددات، وهى: القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة.
الجيل الرابع
فودافون
المصرية للاتصالات
الشركة المصرية للاتصالات
اتصالات مصر
الاتصالات
تنظيم الاتصالات
فودافون مصر للاتصالات
المصرية للاتصالات
أورانچ
خدمات الجيل الرابع
اتصالات وتكنولوجيا
شركة أورانج
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا