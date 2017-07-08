السيسي يوجه بتوخى الحيطة لمواجهة المخططات الإرهابية

المال - خاص



عقد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، المالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، لاستعراض تداعيات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له أفراد من الجيش في رفح، فضلًا عن المستجدات على صعيد سوق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية.



وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه عرض خلال الاجتماع تقريرًا بشأن الهجوم الإرهابي، الذي شنه عددًا من العناصر التكفيرية، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح صباح الجمعة، والإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة للتصدي له، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 40 "تكفيري" وإصابة العشرات منهم، وتدمير عربات مشاركة في التنفيذ، كما استعرض الاجتماع الإجراءات التي اتخذت لملاحقة باق العناصر التي فرت هاربة.



وأعرب الرئيس في هذا الإطار عن خالص تعازيه لأسر شهداء الهجوم الإرهابي، ووجه بتوفير أقصى الرعاية الممكنة للمصابين، وشدد على أن قوى التطرف تحاول النيل من استقرار وأمن البلاد، لا سيما خلال تلك المرحلة التي تكثف مصر خلالها جهودها لمكافحة الإرهاب على مختلف الأصعدة ودفع عملية التنمية.



وأكد الرئيس أنه من الضروري الانتباه، وتوخى أقصى درجات الحيطة لمواجهة تلك المخططات الإجرامية، مشيراً إلى أنه سبق وحذر منه، وأكد أنه من الضروري التيقظ والاستنفار للدفاع عن مقدرات المصريين.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد استعراض المستجدات على صعيد سوق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، وعرض محافظ البنك المركزي التطورات المرتبطة بقرار رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مشيراً إلى تلك الخطوة تأتى لضبط الأسواق، وللتخفيف على المواطنين من آثار ارتفاع الأسعار، والعمل على استقرارها، والحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري.



كما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، أكد أن الانخفاض جاء نتيجة لآليات العرض والطلب، دون تدخل في السعر أو تحديده من جانب البنك المركزي، ما يعد مؤشراً جيداً لتزايد الثقة في الاقتصاد المصري والنجاح في سياسة الإصلاح النقدي والاقتصادي، التي تبنتها الحكومة خلال الفترة الماضية، التي ساهمت أيضاً في ارتفاع الاحتياطي من العملات الأجنبية، لمستويات غير مسبوقة منذ عام 2011، ما يمثل ركيزة قوية لتوفير السلع الأساسية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية.



وفى هذا الإطار استعرض الخطوات التي تقوم الحكومة بتنفيذها لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع محدودي الدخل، وزيادة منافذ البيع في مختلف المحافظات، ووجه الرئيس بضرورة مواصلة العمل على توفير الاحتياطات الكافية، من السلع الغذائية الأساسية، وزيادة المعروض منها، وبالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، بما يساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين.



وشهد الاجتماع متابعة للموقف بالنسبة للجهود التي تقوم بها الحكومة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، والتأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق المكثف بين المحافظات والجهات المعنية، وعقد اجتماعات دورية بينهم من أجل مواصلة حملات الإزالة، وضمان استعادة حقوق الدولة.







