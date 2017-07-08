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سيـــاســة
أبو الغيط يرحب بتبني اليونسكو قرار خاص بالحرم الإبراهيمي
السبت 08 يوليه 2017 03:34 م
أحمد أبو الغيط
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أحمد أبو الغيط
ياسمين فواز
رحب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالقرار الصادر -أمس- عن الدورة الحادية والأربعين للجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بمدينة كراكوف البولندية، والذي قضى بإدراج مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي بالأراضي الفلسطينية المحتلة على لائحة المنظمة الخاصة بمواقع التراث العالمي المعرضة للخطر.
جاء ذلك بناءً على المقترح الذي كانت تقدمت به المجموعة العربية باليونسكو، وسانده عدد من الدول الصديقة، مقدمًا التهنئة للقيادة والحكومة الفلسطينية ولكافة أبناء الفلسطيني على تبني هذا القرار المهم، ومشيدا بجهود الدبلوماسية الفلسطينية والدول الداعمة من أجل تأمين صدور هذا القرار عن اللجنة بالأغلبية اللازمة.
وأوضح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن هذا القرار، والذي سبقه تبني قرار مماثل قبل عدة أشهر حول وضعية مدينة القدس، يمثل إقرارا دوليا جديدا بالحق الفلسطيني، وبأن أي إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة الخليل تعد غير قانونية وغير مشروعة، باعتبار أنها صادرة عن قوة قائمة بالاحتلال، خاصة عندما يتعلق الأمر بمسعى هذه السلطات لتغيير الهوية الفلسطينية أو العربية للمدينة والحرم الإبراهيمي وإدراجهما بشكل باطل ضمن التراث اليهودي، وذلك على الرغم من أن المدينة لا يعيش بها سوى عدة مئات من المستوطنين الإسرائيليين في مقابل مئات الآلاف من المواطنين العرب.
جامعة الدول العربية
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