مكاسب لمعظم بورصات مجموعة العشرين

خالد بدر الدين



نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، تقريرًا، عن أداء البورصات العالمية للدول المشاركة فى قمة مجموعة العشرين، بمناسبة انعقادها منذ أمس وتنتهى اليوم، في مدينة هامبورج الألمانية الساحلية، بحضور زعماء أكبر الاقتصادات في العالم، ومد الجسور مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب- الذى ينادى بالحمائية التجارية، والذى تولى رئاسة الولايات المتحدة فى بداية العام الجارى- حول تغير المناخ والتجارة في ألمانيا في ظل أجواء مليئة باحتجاجات عنيفة.



وذكرت الوكالة إن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 S&P لكبرى الشركات الأمريكية سجل ارتفاعًا بلغ أكثر من 8%، منذ بداية العام وحتى الآن، وخسر مؤشر مايسيكس للشركات الروسية 15 %، بسبب الهبوط المستمر فى أسعار البترول وضياع الأمل فى رفع العقوبات الاقتصادية بالكامل بعد أن تولى دونالد ترامب صاحب شعار أمريكا أولا.



وحققت بورصة الأرجنتين أفضل أداء هذا العام بارتفاع مؤشرها 33%، وبعدها تركيا بنسبة 29%، ثم كوريا الجنوبية والهند بنسبة 17.5% لكل منهما، بينما زاد مؤشر بورصة إندونيسيا 10 % والمكسيك أكثر من 9 %.



وصعد مؤشر البورصة الإيطالية 8.6 %، وبورصة ألمانيا بأكثر من 7 %، والبورصة الفرنسية 6 %، بينما زاد مؤشر بورصة اليابان 4.5 %، والبرازيل 4 %، والصين 3.5 %.



وتراوحت مكاسب جنوب أفريقيا وبريطانيا وأستراليا بين 1.5 و3 %، بينما لم تتجاوز مكاسب البورصة السعودية 1%، وهبط مؤشر بورصة كندا 1 % لتصبح ثانى بورصة بعد موسكو فى مجموعة العشرين تتعرض لخسائر هذا العام حتى الآن.



