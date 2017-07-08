وزير الري يتلقي تقريرًا عن إنجازات هيئة المساحة

هيئة المساحة 336

المال ـ خاص



تلقى الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، تقريرًا مفصلًا، حول مجمل الإنجازات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة من مشروعات قومية وبروتوكولات يتم تنفيذها مع وزارات الدولة.



وأشار التقرير إلى أن الهيئة المصرية العامة للمساحة تنفذ مشروع الحيز العمراني، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية بتكلفة 210 مليون جنيه، لتثبيت علامات الحيز العمراني لجميع المدن والقرى والكفور والنجوع، حيث تم الانتهاء من 12084 قرية من إجمالى 25083، بنسبة إنجاز 50%، كما تم وضع علامات الحيز العمراني لـ19 مدينة من أصل 23، بنسبة تنفيذ 48 % وسيتم استكمال باقي المراحل بنهاية 2017.



من جانبه، أشار المهندس مدحت كمال، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى قيام الهيئة بتنفيذ مشروع خريطة الأساس بالتعاون مع وزارات التخطيط والاتصالات والتنمية الإدارية بتكلفة 54 مليون جنيه، ويتضمن المشروع عمل خريطة موحدة للدولة المصرية بحيث يكون لكل وزارة طبقة ترفع عليها المشاريع الخاصة بها الأمر الذي يمنع التداخل والتكرار بين المشروعات، وبالتالي الحد من إهدار المال العام.



إضافة إلى عمل قواعد بيانات مكانيه للخرائط بمقياس (1-5000 و1-50000) وقد تم رسم 14490كم2 من إجمالي 24500كم2 بنسبة تنفيذ 60%، كما تم عمل إخراج نهائي لـ 11940 كم باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (G I S).



وأشار إلى مشروع حصر أملاك الدولة وبناء قاعدة بيانات لإدارتها، وهو مشروع ينفذ بالتعاون مع المحافظات المختلفة بتكلفة 10 ملايين جنيه من خلال مراجع هيئة المساحة.



وتم عمل برنامج والتدريب عليه بنسبة 100 % وتوزيعه لـ 18 محافظة المتعاقد معهم من أصل 27، وحصر أملاك الدولة لـ 5 محافظات هي أسوان والأقصر وشمال سيناء والوادي الجديد والغربية وجارى العمل في 10 محافظات حاليًا وستنتهي الأعمال بنهايه 2017، بالإضافة إلى مشروع إنشاء وحدات نظم معلومات جغرافية (GIS) بمراكز معلومات المحافظات، وتم الانتهاء من إنشاء 5 وحدات (GIS) في محافظات ( البحيرة - قنا – السويس – الاسماعيليه – المنيا ) من 9 محافظات تم التعاقد معهم بنسبة تنفيذ 56 %.

