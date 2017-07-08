مليار جنيه شهريًا مشتريات الأجانب بالبورصة

البورصة المصرية 5

منى عبدالباري



يواصل الأجانب الشراء في البورصة، منذ التعويم، وبلغت مشترياتهم -منذ بداية العام الحالي- 7.154 مليار جنيه، أي ما يعادل أكثر من مليار جنيه شهرياً، وسجلت تعاملات العرب منذ بداية العام صافي شراء 68.9 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



ومنذ قرار تحرير سعر الصرف أصبحت قيمة الأسهم المصرية منخفضة بالنسبة للمستثمرين الأجانب الذي أقبلوا على الشراء بقوة، في الوقت الذي يؤكد فيه المحللون إن الأجانب يقومون بالشراء بهدف الاستثمار طويل الأجل.



وتتركز مشتريات الأجانب عادة في الأسهم القيادية، التي تستحوذ على نسبة كبيرة من المؤشر الرئيسي للسوق egx30، وهي البنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرميس، وجلوبال تيليكوم، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة.



وأنهت الأسهم القيادية تداولات الأسبوع الماضي على تباين، ليغلق سهم التجاري الدولي عند مستوى 81.03 جنيه، بتراجع طفيف 0.02% وسهم هيرميس عند 22.94 جنيه، بارتفاع 1.77%، وطلعت مصطفى عند 7.75 جنيه بارتفاع 0.78%، وسهم جلوبال تيليكوم عند 6.87 جنيه، بتراجع 0.15%.



وبحسب تقرير حديث صادر عن شركة أصول لتداول الأوراق المالية، يتوقع أن تواصل الأسهم القيادية تحركاتها المتباينة الأسبوع الجاري، ليتحرك سهم البنك التجاري الدولي بين 82 جنيه و83.5 جنيه، وسهم هيرميس بين مستويات 23.80 و24 جنيه، وسهم مجموعة طلعت مصطفة بين مستويات 7.60 و8.10 جنيه، وسهم جلوبال تيليكوم بين مستويات 7.10 و7.25 جنيه.