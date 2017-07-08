استقرار أسعار العملة الأمريكية صباح السبت

شروق وليد:
شهدت أسعار الدولار استقراراً في بداية تعاملات اليوم السبت، فى بنوك السوق المحلية .
و يطرح بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 17.98 جنيه،
بينما يعرض أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 17.86 جنيه في البنوك التالية : كريدي أجريكول ، التجاري الدولي ، المشرق ، HSBC .
جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه في أكبر 10 بنوك محلية ، صباح اليوم :
أسعار صرف الدولار صباح السبت 8 يوليو 2017
البنك
شراء
بيع
الأهلى
17.82
17.92
مصر
17.84
17.94
القاهرة
17.80
17.90
التجارى الدولى
17.86
17.96
العربى الأفريقى الدولى
17.85
17.95
HSBC
17.98
QNB
الإسكندرية
17.83
17.93
أبو ظبى الإسلامى
17.95
المصرف المتحد
17.81