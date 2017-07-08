أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

استقرار أسعار العملة الأمريكية صباح السبت

دولار لتمويل النقابات المستقلة
دولار لتمويل النقابات المستقلة
دولار لتمويل النقابات المستقلة

شروق وليد:

شهدت أسعار الدولار استقراراً في بداية تعاملات اليوم السبت،  فى بنوك السوق المحلية .

و يطرح بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 17.98 جنيه،

بينما يعرض أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 17.86 جنيه  في البنوك التالية : كريدي أجريكول ، التجاري الدولي ، المشرق ، HSBC .

جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه في أكبر 10 بنوك محلية ، صباح اليوم :

أسعار صرف الدولار صباح السبت 8 يوليو 2017

البنك

شراء

بيع

الأهلى

17.82

17.92

مصر

17.84

17.94

القاهرة

17.80

17.90

التجارى الدولى

17.86

17.96

العربى الأفريقى الدولى

17.85

17.95

HSBC

17.86

17.98

QNB

17.82

17.92

الإسكندرية

17.83

17.93

أبو ظبى الإسلامى

17.85

17.95

  المصرف المتحد

17.81

17.90


أسعار الدولار سعر الدولار الآن
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