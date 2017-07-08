استقرار أسعار العملة الأمريكية صباح السبت

شروق وليد:

شهدت أسعار الدولار استقراراً في بداية تعاملات اليوم السبت، فى بنوك السوق المحلية .

و يطرح بنك HSBC أعلى سعر لبيع الدولار مسجلاً 17.98 جنيه،

بينما يعرض أعلى سعر لشراء الأخضر بقيمة 17.86 جنيه في البنوك التالية : كريدي أجريكول ، التجاري الدولي ، المشرق ، HSBC .





جدول يوضح أسعار الدولار أمام الجنيه في أكبر 10 بنوك محلية ، صباح اليوم :