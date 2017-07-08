منتدى كرانس مونتانا يمنح وزيرة الاستثمار ميدالية ذهبية

منتدى كرانس مونتانا

المال - خاص



منح منتدى كرانس مونتانا، الميدالية الذهبية للدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ضمن 5 شخصيات على مستوى العالم، في ختام أعمال المنتدى بمدينة برشلونة الإسبانية، أبرزهم زوجة رئيس مقدونيا، ورئيس برلمان بنين ونائب رئيس وزراء كمبوديا.



وقال السفير جان بول، مؤسس منتدى كرانس مونتانا، إن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي في خطوات جيدة لتحسين مستوى الاقتصاد، مضيفًا أن المنتدى اختار الدكتورة سحر نصر، للحصول على الميدالية الذهبية هذا العام، نظرًا لجهودها التنموية والاستثمارية في مصر، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم المرأة والفئات الأكثر احتياجًا وتوفير الدعم لرواد الأعمال، واختيارها من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لتكون أول سيدة تنضم لعضوية المجلس الاستشاري رفيع المستوى التابع لصندوق الأمم المتحدة للأثر الاجتماعي، مؤكدا الدعم الكامل من المنتدى لمصر على المستوى الاقتصادي.



وتقدمت الوزيرة، بالشكر والتقدير للمنتدى على منحها الميدالية الذهبية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون بين مصر والمنتدى خلال الفترة المقبلة، وزيادة التعاون الاقتصادي بين إفريقيا وأوروبا.



ودار حديث بين الوزيرة، وماجا إيفانوف، السيدة الأولى في مقدونيا، والتي أعربت عن حرصها على زيارة مصر مرة أخرى بعد زيارتها الأخيرة مع زوجها الرئيس المقدوني، مؤكدة حرص مقدونيا على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



والتقت الوزيرة، في غداء عمل بعدد من الشخصيات البارزة في الاتحاد الأوروبي وإفريقيا المشاركين في المنتدى، حيث دار حوارا حول تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والاتحاد الأوروبي وإفريقيا في المرحلة المقبلة، حيث أكدت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد أتاح عددا من الحوافز والضمانات للمستثمرين، كما يجرى الانتهاء من الخريطة الاستثمارية الشاملة والتي تتيح أكثر من 600 فرصة استثمارية فى مختلف المحافظات.