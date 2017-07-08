ساهم للتواصل الاجتماعى تطلق مبادرة لحل أزمة الوقود‎

الوقود

المال خاص



أطلقت ساهم -أول شبكة تواصل اجتماعى باللغة العربية والمخصصة لعمل الخير ونشر الإيجابية وتنمية المجتمع – مبادرتها الجديدة لحل مشكلة زيادة أسعار الوقود وتأثير ذلك على المجتمع، حيث قام فريق العمل بإنشاء صفحة خاصة على موقعhttp://www.sahem.org بهدف التوعية بطرق حل هذه المشكلة وتقديم النصائح والخبرات الجيدة فى هذا المجال مثل خفض السرعة، تقليل الأوزان غير اللازمة فى شنطة السيارة والاهتمام بصيانة الإطارات ومستوى الهواء بها.



أكدت المهندسة دينا ابراهيم مديرة التسويق بالموقع: " أن شبكة ساهم تتناول مشكلات وتحديات المجتمع الذى تواجهه بشكل مختلف تماما عن شبكات التواصل الأخرى، من خلال التفكير فى حلول إيجابية وموضوعية للمشاكل المجتمعية، وتابعت: إننا نبتعد عن التشاؤم المفرط والضجيج ونسعى لحلول تتمشى مع الواقع الحالى، حيث نحاول انتقاء المفيد دائما وهدفنا أن تكون شبكة ساهم أداة التواصل الأساسية لكل من يرغب فى المساهمة الإيجابية فى تنمية المجتمع ".



وعن الخدمات الأخرى التى ستقدمها الشبكة خلال الفترة المقبلة، أكدت دينا أنه جار الانتهاء من تطبيق ساهم للموبايل كإصدار أولى، كما تستعد لتقديم خدمات جديدة فى مجال التبرع للجمعيات والمؤسسات الخيرية فى مجالات الإطعام والصحة والتعليم والبنية التحتية والإنسانيات، أيضا ستبدأ الشبكة التركيز على محور المسئولية المجتمعية للشركات.



ونرحب دوما بكل من ينشر موضوعات عن الخير وبث روح الإيجابية عن كل مناحى الحياة سواء التغذية والرياضة والفنون والقراءة أو مساعدة الغير ودعم المحتاجين.



يذكر أن ساهم شارك فى عدة حملات ناجحة فى الفترة السابقة مثل " حملة دعم السياحة المصرية" وحملة "بحبك يا أمى" ومشروع "دوائر الخير" خلال شهر رمضان، كما نجح الموقع فى جذب الكثيرين من محبى عمل الخير والتنمية ويستعد الموقع للانطلاق إقليميا بعد تطبيق الفكرة ونجاحها فى مصر.