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اقتصاد وأسواق
السلطات الليبية تعثر على جثث 20 مصريا بمنطقة الرمال
السبت 08 يوليه 2017 02:34 ص
السلطات الليبية تعثر على جثث 20 مصريا بمنطقة الرمال
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السلطات الليبية تعثر على جثث 20 مصريا بمنطقة الرمال
متابعات:
عثرت السلطات الليبية على 20 جثة مهاجرا غير شرعيا يحملون الجنسية المصرية جنوب بوابة الــ 200 بحوالي 250 كيلو متر بالقرب من وادي علي داخل منطقة الرمال.
وقالت مصادر إعلامية ليبية، أنه تم إحضار الجثث إلى مركز طبرق الطبى فى حالة تعفن تام ولم يتم التعرف على أسباب الوفاة، وعثر الهلال الحمر بطبرق الجثث وتفتيشها وعثر على عدد من الجوازات والبطاقات وقليل من المتعلقات الموجودة معهم.
وقال رئيس وحدة التحقيق فى جهاز الهجرة غير الشرعية طبرق العقيد مراجع محمد جبريل فى تصريحات صحفية، إن هذه الجثث وجدت فى الصحراء جنوب بوابة الــ 200 وبسبب عدم وجود أية سيارات لدينا من ذات الدفع الرباعي استعنا بعدد من المواطنين لجلبهم من الصحراء إلى مركز طبرق الطبى.
وأضاف جبريل، أن جهاز الهجرة غير الشرعية يعاني ظروف صعبة بسبب عدم توفر الإمكانيات، كما أن الإمكانيات المهمة لاتتوفر لدى شبيبة الهلال الأحمر الذين يقومون بعمل إنساني في غياب المنظمات الدولية لمتابعة المهاجرين من دول أفريقيا ومصر ودخولهم عبر الحدود الصحراوية إلى ليبيا. .
وتابع رئيس وحدة التحقيق في جهاز الهجرة غير الشرعية، لدينا معلومات مؤكدة عن وجود جثث أخرى سنقوم بإحضارها إلى طبرق.
المهاجرين
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