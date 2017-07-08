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اقتصاد وأسواق
داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم الإرهابي بشمال سيناء
السبت 08 يوليه 2017 02:24 ص
تنظيم داعش
أخر الأخبار
تنظيم داعش
وكالات:
أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع بسيارة مففخة ضد نقطة تفتيش عسكرية بمدينة رفح في محافظة شمال سيناء يوم الجمعة.
وقالت وكالة أنباء أعماق التابعة لتنظيم داعش في بيان إنه بينما كان الجيش يستعد لشن عملية عسكرية «ضد مواقع الجهاديين.. فجر أحد الاخوة نفسه مع مركبته المفخخة بين تجمعاتهم».
داعش
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