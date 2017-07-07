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سيـــاســة
وزير الطيران : الأحداث الإرهابية تزيدنا قوة للقضاء على أعداء الوطن
الجمعة 07 يوليه 2017 09:57 م
وزير الطيران شريف فتحي
أخر الأخبار
وزير الطيرؤان شريف فتحى
دعاء محمود
تنعى وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها شهداء الواجب، الأبرار من القوات المسلحة والشرطة، إثر الأحداث الإرهابية التي وقعت، اليوم، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من حماة الوطن.
وقال شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، في بيان صحفي، إنه رغم الحزن العميق على فقدان أرواح طاهرة، فإن مَن يعرف المصريين يعلم جيدًا أن مثل هذه الأحداث تزيدنا قوة وتلاحمًا وإصرارًا على القضاء على أعداء الوطن والإنسانية الجبناء.
وزارة الطيران المدني
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