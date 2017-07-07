وزير الطيران : الأحداث الإرهابية تزيدنا قوة للقضاء على أعداء الوطن

تنعى وزارة الطيران المدني وجميع شركاتها شهداء الواجب، الأبرار من القوات المسلحة والشرطة، إثر الأحداث الإرهابية التي وقعت، اليوم، وأسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من حماة الوطن.



