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رياضة
مونديال شباب السلة.. مصر تتغلب على إيران
الجمعة 07 يوليه 2017 08:53 م
مونديال شباب السلة.. مصر تتغلب على إيران
أخر الأخبار
مونديال شباب السلة.. مصر تتغلب على إيران
علي المصري
تغلَّب منتخب مصر على نظيره الإيراني، بنتيجة 57- 53، في مباراة تحديد المراكز من 9 لـ16، لبطولة كأس العالم تحت 19 سنة لكرة السلة، والتي تستضيفها مصر، وتُقام على مَجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتختتم يوم الأحد المقبل.
وتقدمت إيران في الربع الأول بنتيجة 15- 14، لكن المنتخب المصري عاد للمباراة سريعًا، وسط تشجيع الجماهير في صالة 2، وأنهى الربع الثاني 32- 22، وأنهت مصر الشوط الثالث بنقطة مثيرة في آخر 7 أجزاء من الثانية لينتهي الربع الثالث 45- 44، وينتهي الربع الأخير والمباراة بنتيجة 57- 53.
بهذا الفوز تلتقي مصر مع الفائز من مباراة اليابان وكوريا، غدًا السبت، وفي حال الفوز تتأهل مصر يوم الأحد للعب على المراكز 9 و10، أما في حال الخسارة فتلعب مصر على المراكز 11 و12.
وفي بقية لقاءات الترضية تغلبت بورتريكو على أنجولا 63- 59، ونيوزيلندا على مالي 87- 63، فيما يقام الآن لقاء كوريا الجنوبية واليابان، والفائز منهما سيلاقي مصر، غدًا السبت.
أما في لقاءات الدور ربع النهائي للبطولة، فقد حققت إيطاليا كبرى مفاجآت البطولة حتى الآن، بإقصائها منتخب ليتوانيا القوي بنتيجة 73- 68، فيما تغلبت إسبانيا على الأرجنتين بنتيجة 70- 58، وفازت كندا على فرنسا بنتيجة 73- 67، وتقام الآن المواجهة الكبرى لهذا الدور بين أمريكا وألمانيا، في ختام دور الثمانية.
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