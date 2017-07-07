مونديال شباب السلة.. مصر تتغلب على إيران

تغلَّب منتخب مصر على نظيره الإيراني، بنتيجة 57- 53، في مباراة تحديد المراكز من 9 لـ16، لبطولة كأس العالم تحت 19 سنة لكرة السلة، والتي تستضيفها مصر، وتُقام على مَجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، وتختتم يوم الأحد المقبل.





وتقدمت إيران في الربع الأول بنتيجة 15- 14، لكن المنتخب المصري عاد للمباراة سريعًا، وسط تشجيع الجماهير في صالة 2، وأنهى الربع الثاني 32- 22، وأنهت مصر الشوط الثالث بنقطة مثيرة في آخر 7 أجزاء من الثانية لينتهي الربع الثالث 45- 44، وينتهي الربع الأخير والمباراة بنتيجة 57- 53.





بهذا الفوز تلتقي مصر مع الفائز من مباراة اليابان وكوريا، غدًا السبت، وفي حال الفوز تتأهل مصر يوم الأحد للعب على المراكز 9 و10، أما في حال الخسارة فتلعب مصر على المراكز 11 و12.





وفي بقية لقاءات الترضية تغلبت بورتريكو على أنجولا 63- 59، ونيوزيلندا على مالي 87- 63، فيما يقام الآن لقاء كوريا الجنوبية واليابان، والفائز منهما سيلاقي مصر، غدًا السبت.



