EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
برلماني : تطوير عزبة خير الله مطلع سبتمبر
الجمعة 07 يوليه 2017 07:46 م
النائب خالد عبد العزيز فهمي
أخر الأخبار
النائب خالد عبد العزيز فهمي
نائب "دار السلام": استمرار حصر أهالي العزبة المستفيدين لنقلهم لشقق حي الأسمرات
ياسمين فواز
قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه يتابع حصر أهالي عزبة خير الله، لنقلهم إلى حي الأسمرات مع رئيس حي دار السلام اللواء صبري عبدة، وشرطة المرافق، مؤكدًا أن هناك خطة لتطوير عزبة خير الله تبدأ من 1 سبتمبر لتطوير المنطقة واستغلال المتخللات من الأراضي التي أزيلت للاستفادة منها في الصحة والتعليم والرياضة.
وأكد عبد العزيز، في تصريحات له، اليوم الجمعة، أنه طالب محافظ القاهرة بنماذج البحث؛ لتوزيعها على الأهالي لاستكمال حصر المستحقين لهذه الشقق، مضيفًا "أن المستحقين لشقق الأسمرات هم سكان المناطق الأشد خطورة فقط، والحصر يتم بتحريات دقيقة ومن شقة إلى شقة ومن بيت إلى بيت بمنتهى الدقة والشفافية".
وأوضح "نائب دار السلام" أنه حتى الآن تم حصر 12 أسرة، والأسبوع الثاني 68 أسرة، والثالث 11، والرابع 5 أسر، والخامس 5 أسر أخرى حتى الخميس الماضي، مضيفًا أن عدد الأُسر المستفيدة وصل حتى الآن إلى 101 أسرة، مع استمرار الحصر وصرف نماذج البحث.
ولفت عبد العزيز إلى أن هذا الإجراء يتم لمنازل المرحلة الرابعة للمنازل شديدة الخطورة في خطة صندوق تطوير العشوائيات، وهي ما تشمل المنازل المبنية على حواف الجبال وأسفلها، مثل عزبة خير الله والأماكن الأشد خطورة فقط بعزبة خير الله.
وأشار إلى أن لجنة الإسكان ناقشت طلب الإحاطة الذي قدمه للمطالبة بتوضيح خطة صندوق تطوير العشوائيات وتلك المناطق على مستوى الجمهورية، وحضر طلب الإحاطة الدكتور أحمد عادل درويش رئيس الصندوق، واللواء خالد صديق المدير التنفيذي، منوهًا بأنهم عرضوا خطة الصندوق وتصنيف المناطق إلى أربع درجات على حسب خطورة المكان.
مجلس النواب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا