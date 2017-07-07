برلماني : تطوير عزبة خير الله مطلع سبتمبر

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه يتابع حصر أهالي عزبة خير الله، لنقلهم إلى حي الأسمرات مع رئيس حي دار السلام اللواء صبري عبدة، وشرطة المرافق، مؤكدًا أن هناك خطة لتطوير عزبة خير الله تبدأ من 1 سبتمبر لتطوير المنطقة واستغلال المتخللات من الأراضي التي أزيلت للاستفادة منها في الصحة والتعليم والرياضة.





وأكد عبد العزيز، في تصريحات له، اليوم الجمعة، أنه طالب محافظ القاهرة بنماذج البحث؛ لتوزيعها على الأهالي لاستكمال حصر المستحقين لهذه الشقق، مضيفًا "أن المستحقين لشقق الأسمرات هم سكان المناطق الأشد خطورة فقط، والحصر يتم بتحريات دقيقة ومن شقة إلى شقة ومن بيت إلى بيت بمنتهى الدقة والشفافية".





وأوضح "نائب دار السلام" أنه حتى الآن تم حصر 12 أسرة، والأسبوع الثاني 68 أسرة، والثالث 11، والرابع 5 أسر، والخامس 5 أسر أخرى حتى الخميس الماضي، مضيفًا أن عدد الأُسر المستفيدة وصل حتى الآن إلى 101 أسرة، مع استمرار الحصر وصرف نماذج البحث.





ولفت عبد العزيز إلى أن هذا الإجراء يتم لمنازل المرحلة الرابعة للمنازل شديدة الخطورة في خطة صندوق تطوير العشوائيات، وهي ما تشمل المنازل المبنية على حواف الجبال وأسفلها، مثل عزبة خير الله والأماكن الأشد خطورة فقط بعزبة خير الله.



