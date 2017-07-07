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سيـــاســة
وزير خارجية بريطانيا يبدأ جولة لتسوية أزمة الخليج
الجمعة 07 يوليه 2017 06:45 م
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
أخر الأخبار
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون
رويترز
وصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى الشرق الأوسط يوم الجمعة للقاء مسؤولين من قطر والسعودية والإمارات والكويت في محاولة لرأب الصدع بين قطر وأربع دول عربية.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان "سيحث وزير الخارجية جميع الأطراف على الاصطفاف خلف جهود الوساطة الكويتية، التي تدعمها بريطانيا بشدة، والعمل على وقف التصعيد ووحدة الخليج من أجل الاستقرار الإقليمي".
وتابع البيان "سيناقش أيضا مجموعة من القضايا الأمنية والثنائية مع التركيز على التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة المتمثلة في التطرف والأصولية والإرهاب"
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