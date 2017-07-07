برلماني يطالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع الحوادث الارهابية

أدان النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب عن دائرة الداخلة والفرافرة بالوادى الجديد، الهجوم الإرهابى الذى شهدته منطقة جنوب رفح، وراح ضحيته 26 شهيدًا ومصابًا من أبناء وأفراد القوات المسلحة، وأسفر عن تصفية 40 تكفيريًّا وتدمير 6 سيارات خاصة بالعناصر الإرهابية.





ووصف النائب البرلماني مرتكبى الجرائم الإرهابية بالمجرمين الذين لا علاقة لهم بالإنسانية أو الدين الإسلامى السمح.





وأوضح عبد القادر أن مثل هذه العمليات الإرهابية لن تنال من الوطن ووحدة أبنائه شيئًا، لكنها تزيد من رفض المجتمع المصرى كاملًا للجماعات الإرهابية والمتطرفة.





وأشار إلى أن مرتكبى الحادثين مجرمون، ولا علاقة لهم بالإنسانية، وشدد على سرعة ضبط الجناة، وتقديمهم للمحاكمة العاجلة؛ ليكونوا عبرة لكل من تسوِّل له نفسه المساس بحياة الأبرياء.



