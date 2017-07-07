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سيـــاســة
خارجية النواب تنعى شهداء حادث سيناء الإرهابي
الجمعة 07 يوليه 2017 05:27 م
مجلس النواب 1
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مجلس النواب 1
ياسمين فواز
نعى النائب طارق رضوان، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، شهداء الواجب الوطنى الذين استشهدوا أثناء تصدّيهم لهجوم إرهابى للعناصر التكفيرية، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، مما أسفر عن مقتل أكثر من (40) تكفيريًّا إرهابيًّا، وتدمير (6) عربات، بينما تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخَّخة نتج عنها استشهاد وإصابة (26) من أبطال القوات المسلحة.
وتساءل رضوان: إلى متى سنظلّ ننعى شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة يوميًّا وندعو للمصابين منهم بالشفاء، ولماذا لم تتخذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية للرد على تعنت قطر وتمويل الجماعات الإرهابية للاعتداء على أبناء الوطن في سيناء لتجنب المزيد من الدماء الذكية التي تسيل يوميًّا على رمال سيناء.
وقال: رحم الله شهداء الوطن وتغمَّدهم برحمته الواسعة، وأدخلهم فسيح جناته، وندعوه بشفاء المصابين منهم، وألهم شعب مصر وأُسرهم الصبر والسلوان.
القوات المسلحة
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