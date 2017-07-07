خارجية النواب تنعى شهداء حادث سيناء الإرهابي

نعى النائب طارق رضوان، وكيل لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، شهداء الواجب الوطنى الذين استشهدوا أثناء تصدّيهم لهجوم إرهابى للعناصر التكفيرية، على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، مما أسفر عن مقتل أكثر من (40) تكفيريًّا إرهابيًّا، وتدمير (6) عربات، بينما تعرضت قوات إحدى النقاط لانفجار عربات مفخَّخة نتج عنها استشهاد وإصابة (26) من أبطال القوات المسلحة.





وتساءل رضوان: إلى متى سنظلّ ننعى شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة يوميًّا وندعو للمصابين منهم بالشفاء، ولماذا لم تتخذ الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الإجراءات السياسية والاقتصادية والقانونية للرد على تعنت قطر وتمويل الجماعات الإرهابية للاعتداء على أبناء الوطن في سيناء لتجنب المزيد من الدماء الذكية التي تسيل يوميًّا على رمال سيناء.



