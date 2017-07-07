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اتصالات وتكنولوجيا
ننشر إعلان المصرية للاتصالات عن خدمات الجيل الرابع
الجمعة 07 يوليه 2017 01:43 ص
الجيل الرابع2
أخر الأخبار
الجيل الرابع2
المال – خاص:
تنشر "المال" إعلان الشركة المصرية للاتصالات، عن قرب تقديمها خدمات المحمول، والتحول إلى مشغل خدمة متكامل، ومن المفترض إطلاق الخدمة نهاية الصيف الجارى، بحسب تصريحات للمهندس أحمد البحيرى، الرئيس التنفيذى للشركة .
ووقعت المصرية للاتصالات على تراخيص الجيل الرابع للاتصالات، التى حصلت بموجبها على 15 ميجاهرتز، ترددات نهاية أغسطس الماضى، بقيمة 7.08 مليار جنيه، سددت منها 5.2 مليار جنيه، نصفها بالجنيه المصرى، والنصف الأخر بالدولار، أى ما يعادل 73.4 % من قيمتها الإجمالية، على أن يتم تقسيط الباقى على 4 سنوات.
واتفقت الشركة مع اتصالات مصر بشكل نهائى، قبل أواخر مايو الماضى، على تقديم خدمات المحمول بنظام التجوال المحلى عبر شبكاتها، لحين قيامها ببناء شبكة تعمل بتكنولوجيا الجيل الرابع، خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات .
اتصالات وتكنولوجيا
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