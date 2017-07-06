لماذا تراجع المغرب عن تعويم الدرهم؟

تراجعت الحكومة المغربية عن تطبيق التعويم الجزئي لسعر صرف الدرهم، وأرجعت ذلك إلى عوامل ذات صلة باحتمال وجود تهديدات للمالية العمومية.





وجاء ذلك بعد اشتعال مضاربات المهنيين والوسطاء والمتحكمين في السوق السوداء للصرف، التي فرضوها على اقتناء وصرف العملات الأجنبية في السوقين الحكومية وغير القانونية لتحويل العملات.





وحول تأجيل تعويم العملة قال الكاتب والمحلل المغربي لحسن العسبي، في تصريح، لـ"سبوتنيك": "وقع التأجيل لأنه لم يكن هناك توضيح للرأي العام بما فيه الكفاية، وبالخصوص لـ"رأس المال الوطني المغربي، والخطأ- إن جاز التعبير- الذي وقع، والذي قد يصل لمرحلة الخطر، هو أن جزءًا من أصحاب رءوس الأموال المغربية بدءوا يسحبون أموالهم بالعملة الصعبة".





وتابع: "هذا أضرّ بالاحتياطي للعملة داخل المغرب بنسبة كبيرة- حوالي 20% أو أقل حسب الأرقام التي تم إعلانها- لكنه مؤشر على الخطر".





وأوضح العسبي أن "رأس المال جبان، ويستغل الفرص كذلك"، فكان سيسعى لامتلاك العملة الصعبة، من أجل التعامل بها بشكل مباشر، بتحويلها بالثمن القديم، وأدى ذلك إلى توقيف بنك المغرب مشروع التعويم.





وعن دور بنك المغرب في حلحلة الأمر قال العسبي: "البنك نبه إلى هذا الأمر، وطرح فكرة أن "التعويم لا يعني تحرير سعر الصرف". وذكر أن التقنيين الماليين يقولون إن قرار الرباط تدريجي، وليس فتحًا للسوق المالية المغربية أمام السوق المالية الدولية، وتوسيع "هامش تحرك النسبة بحيث لا تزيد على 0.25".





وأكد العسبي أن "الخطأ أنه لم يتم شرح الموضوع لا للرأي العام المالي، ولا لباقي المواطنين"، فالتحرير هو تخفيض العملة، و"التعويم يتم التحكم فيه بنسب".





وحول نسبة التعويم قال: "هناك قرار سياسي في المغرب منذ حكومة التناوب عام 1999، حول مسألة التخلي عن العملة"، فهذا قرار سيادي صارم، بعدم السماح بتخفيض قيمة الدرهم المغربي، وهو سارٍ منذ سنوات وسيظل مستمرًّا؛ لأن الاحتياطي المالي المغربي يغطي أي مخاطر محتملة.



