وائل جسار يصل إلى طابا هايتس

وائل جسار 556

أحمد عاشور



وصل، منذ قليل، الفنان اللبناني وائل جسار إلى طابا هايتس بصحبة مدير أعماله ومنظم الحفلات هاني حسن عبر ميناء مارينا طابا هايتس الدولي الذي يصل خليج العقبه وطابا هايتس، وذلك من أجل حفله الذي يهدف إلى تنشيط السياحة في منطقة طابا والبحر الأحمر تحت مسمى ليالي الصيف في طابا هايتس.



ومن المقرر أن يحيي الحفل مساء اليوم ملحم زين، على أن يحيي غدا الفنان وائل جسار اليوم الثاني، ويحيي اليوم الأخير الفنان شادي جميل.