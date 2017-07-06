EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
جمارك برج العرب تحبط تهريب كمية من الألعاب النارية
الخميس 06 يوليه 2017 07:42 م
الألعاب النارية
أخر الأخبار
الألعاب النارية
مها أبو ودن
تمكَّن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة سمير صديق فتح الله، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية التى تمثل خطورة على صحة المواطنين والأمن العام، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات وقرارات وزير الداخلية والتعليمات الأمنية.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الليبية رقم 208 القادمة من ليبيا، اشتبه سعيد محمود، مأمور تفتيش الركاب جمرك، فى راكب مصرى، وقرَّر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة فيزيائى علاء الدين الفاضلى، فتم تأييد الاشتباه وتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب.
وبتفتيش الأمتعة الخاصة به تبيَّن وجود 4 كراتين بها 698 من الألعاب النارية المختلفة داخل حقائبه.
وقرر عبد الناصر عزيز الدين، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحرة والطرود البريدية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر تهرُّب جمركى رقم 29 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات.
أخبار مصر
أخبار المال
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا