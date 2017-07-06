جمارك برج العرب تحبط تهريب كمية من الألعاب النارية

تمكَّن رجال جمارك مطار برج العرب، برئاسة سمير صديق فتح الله، مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية التى تمثل خطورة على صحة المواطنين والأمن العام، بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات وقرارات وزير الداخلية والتعليمات الأمنية.





ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط الطيران الليبية رقم 208 القادمة من ليبيا، اشتبه سعيد محمود، مأمور تفتيش الركاب جمرك، فى راكب مصرى، وقرَّر تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة فيزيائى علاء الدين الفاضلى، فتم تأييد الاشتباه وتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب.





وبتفتيش الأمتعة الخاصة به تبيَّن وجود 4 كراتين بها 698 من الألعاب النارية المختلفة داخل حقائبه.



