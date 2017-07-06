رد قناة الحياة على بيان مدينة الإنتاج الإعلامي

شبكة قنوات الحياة

ياسمين فواز :



أصدرت قناة الحياة بيانا اليوم ردا على البيان الصادر من مدينة الإنتاج الإعلامي، موجهة إلى القائمين على إدارة المدينة مجموعة من التسؤلات وهي الآتي:



أولاً: هل ينكر القائمون على إدارة المدينة أنهم وصلهم من قناة الحياة مبلغ 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألفا وثلاثة وأربعون جنيها مصريا) ثمنا لأرض تم طرحها في مزاد علني، واتضح أن المدينة باعت أرضا لا تمتلك حق بيعها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، وأن هذا المبلغ مسجل في السجلات المالية للمدينة كمستحق لقناة الحياة وثابت في ميزانية المدينة تحت بند دائنون، وأنهم قد قاموا برد كل المبالغ للقنوات التي اشتركت في مزاد شراء تلك الأرض عدا المبالغ المستحقة لقناة الحياة.



ثانيا: هل ينكر القائمون على إدارة المدينة أننا قمنا بتسليمهم شيكين استحقاق يوم 14/7/2017 ، 16/7/2017 بمبلغ 11 مليون جنيه (فقط إحدى عشر مليون جنيه) وذلك بعد قطع الإرسال في محاولة منا لإعادة الإرسال وبناء على إتفاق بين المستشار جميل سعيد المحامي، والأستاذ أسامة هيكل وهذين الشيكين ضعف الشيكات التي لم تصرف لتجميد الحسابات في البنك، وبالتالي تعتبر هذه الشيكات التي يهددون باستخدامها لاغية لأنها لا يقابلها مديونية.



ثالثاً: هل ينكر القائمون على الإدارة المالية بمدينة الإنتاج الإعلامي أن مديونية قناة الحياة حتى 30/06/2017 هي مبلغ 13128000 جنيه (ثلاثة عشر مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف جنيه مصرية لا غير) بيانها كالتالي:



3276705 جنيه (فقط ثلاثة ملايين ومائتان وستة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسة جنيهات مصرية لا غير) المتبقي من ربع العام الأخير من عام ٢٠١٦.



٤٨٣٣٥٠٣ جنيه (فقط أربعة ملايين وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ألف وخمسمائة وثلاثة جنيهات مصرية لا غير) الربع الأول من ٢٠١٧.



٥٠٢٥٠٢٢ جنيه (فقط خمسة ملايين وخمسة وعشرون ألف واثنان وعشرون جنيها مصريا لا غير ) قيمة الربع الثاني والذي ينتهي في ٣٠/٦/٢٠١٧.



بالإضافة إلى 23000 دولار أمريكي ( فقط ثلاثة وعشرون ألف دولار أمريكي ) وفقاً للأرقام المذكورة في الإنذار الوارد بتاريخ 02/07/2017 ونتحدى أن يذكروا أن الحياة مدينه بجنيه واحد بخلاف هذا الرقم .



رابعًا: هل ينكر القائمون على إدارة المدينة أن حجم ما سددته قناة الحياة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي بلغ حتى تاريخه 218.50 مليون جنيه ( مائتان وثمانية عشر مليون وخمسمائة ألف جنيهاً مصرياً لاغير ) تم سدادهم للمدينة منذ بدأ التعاقد مع قناة الحياة .. وإذا كان القائمون على إدارة المدينة حريصون على أموال المساهمين ولا نشكك في هذا أليست القناة كانت المصدر الرئيسي لمدة 4 سنوات لدخل المدينة قبل ظهور الفضائيات الجديدة وعلى الرغم من ذلك تعاملت المدينة مع قناة الحياة بما لم تتعامل به مع قنوات أخرى فاقت مديونياتها قناة الحياة ولا يوجد لها مبالغ تداين بها المدينة كما هو الحال بالنسبة لقناة الحياة التي تداين المدينة بمبلغ 16.263.043 مليون جنيه (ستة عشر مليونأ ومائتان وثلاثة وستون ألفاً وثلاثة وأربعون جنيهاً مصريًا).



خامسًا: هل يعلم المسئولون بمدينة الإنتاج الإعلامي أن قناة الحياة كان لها منذ عام 2008 ثلاثة ترددات على النورسات وبثت من خلالها قناة الحياة والحياة مسلسلات والحياة سينما حتى عام 2016 حيث أن مشاهدة الحياة على النورسات كانت تصل إلى المصريين والعرب في أوروبا وكذلك المغرب العربي عكس تردد الحياة على النايل سات الذي لم يكن يغطي بشكل واضح كل دول أوروبا وقد قمنا فقط بإستعادة هذه الترددات مرة أخرى دون سداد أي دفعات مقدمة لحسن العلاقة التي تربط قناة الحياة برئيس مجلس إدارة النورسات والعضو المنتدب الذين بثو القناة خلال عشر دقائق من رسالة بالبريد الإلكتروني ( مع العلم بأن القناة تلقت أكثر من عرض من أكثر من قمر صناعي ومركز بث في العالم لبث القناة عليها نظراً للإنتشار الواسع ونسب المشاهدة العالية للقناة ) وهذا لا يعني أن القناة ستبث من خارج مصر فلا يوجد لنا أي ستديوهات خارج مصر ولن يكون وسوف يصبح بث قناة الحياة من داخل مصر.



وأخيرًا وحرصا منا على عدم إزدياد الفجوة مع القائمين على مدينة الإنتاج الإعلامي الذي نرتبط معهم بعلاقات عمل قائمة على الاحترام المتبادل قررت قناة الحياة عدم الرد وعدم إصدار أي بيانات بعد هذا البيان والذي نعتبره الأخير بشأن هذا الموضوع .. علماً بأن قناة الحياة لم تبادر بإصدار أية بيانات إعلامية من تلقاء نفسها ولكن البيان الذي سبق إصداره كان ردًّا على بيانين قد صدرا من مدينة الإنتاج الإعلامي وارتأينا الرد للتوضيح.