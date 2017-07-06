دولار المركزي يختم الأسبوع بالهبوط 21 قرشًا

اختتم سعر الدولار الرسمي لدى البنك المركزي، تعاملات الأسبوع بتراجع 21 قرشًا للبيع، محققًا 17.9412 جنيه، مقابل 18.1518 جنيه، يوم الأحد الماضي، كما انخفض سعر الشراء 20 قرشًا إلى 17.8184 جنيه، بدلًا من 18.0276 جنيه بداية الأسبوع، حسبما أوضح الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.





يعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.





وتراجع دولار المركزي، يوم الاثنين الماضي، أسفل مستوى 18 جنيهًا لتعد المرة الأولى منذ 3 أشهر، كما يعد هذا الانخفاض هو الثالث من نوعه منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، إذ تراجع شراء دولار المركزي إلى مستوى 17.9943 جنيه في 4 أبريل الماضي، وإلى 17.8673 جنيه في 9 فبراير الماضي، كما تراجع سعر البيع تحت هذا المستوى مرة واحدة فقط في 12 فبراير 2017.





وتذبذبت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط منذ بداية تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، لينخفض ملامسًا مستوى أكثر من 15 جنيهًا في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجددًا خلال الشهور التالية مستقرًّا عند مستوى 18 جنيهًا.



