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سيـــاســة
الحكومة للبرلمان: نثمن تعاونكم معنا
الخميس 06 يوليه 2017 06:14 م
الحكومة والبرلمان 99
أخر الأخبار
الحكومة والبرلمان 99
ياسمين فواز
استقبل الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بمكتبه اليوم، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.
وقدم اسماعيل التهنئة لعبدالعال بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، مثمناً التعاون المحمود والبناء الذي شهده دور الانعقاد المنقضي بين مجلس النواب والحكومة، والذي انعكس في إنجاز العديد من القوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
شريف اسماعيل
رئيس الوزراء
علي عبدالعال
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