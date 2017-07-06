النيل الهندسية تطرح هوندا CR-V الجديدة رسميًّا

طرحت شركة النيل للتجارة والهندسة، إحدى شركات مجموعة الفطيم، الوكيل الحصرى لهوندا فى مصر، الجيل الخامس الجديد كليًّا من CR-V رسميًّا، والمنتمية لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV".





قال حسن إسكندرانى، مدير تسويق هوندا الفطيم، إنه فى الفترة الماضية جرت مفاوضات جادة بين هوندا العالمية، ووكيلها فى مصر، تمهيدًا لطرح CR-V، وأن المفاوضات استقرت على استيراد السيارة من مصانع العلامة التجارية بالولايات المتحدة اﻷمريكية.





وأشار إلى أن السيارة تُقدَّم بفئة الهاى لاين، والمزوَّدة بمحرك 4 "سلندر"، سَعة 1.5 لتر، بتقنية الشحن التوربينى، ذى الدفع الرباعى، بقوة 188 حصانًا، وعزم دوران 240 نيوتن– متر، ويصل متوسط استهلاك الوقود بها إلى 14.5 لتر لكل 100 كم.





وأكد أن "النيل" الهندسية تستهدف من طرح CR-V الجديدة اقتناص حصة من سوق السيارات الـ"SUV"، والتى تعد من القطاعات اﻷكثر مبيعًا فى مصر خلال الفترة الراهنة، نظرًا لتفضيل العملاء لها، وملاءمتها طبيعة الطرق فى مصر.





كانت الشركة قد أعلنت فى نهاية أبريل من العام الحالي طرح الجيل العاشر الجديد كليًّا من طرازها اﻷشهر على اﻹطلاق هوندا سيفيك، فى ظل توجهها لزيادة حجم أعمالها فى مصر خلال الفترة المقبلة.





وتم الكشف عن الجيل الخامس من CR-V للمرة اﻷولى فى مدينة ديترويت التابعة لولاية ميشيجان اﻷمريكية، فى أكتوبر من العام الماضى، معتمدة فى تصميمها على نفس قاعدة عجلات الجيل العاشر من سيفيك.





وظهرت CR-V للمرة اﻷولى على الساحة العالمية كنموذج مستقبلى، لتخضع بعد ذلك لبعض التعديلات لتكشف هوندا العالمية النقاب عنها خلال فاعليات معرض شيكاغو للسيارات فى عام 1996، لتبدأ الشركة اﻷم بيعها منذ فبراير 1997.





وفى عام 2002 ظهر الجيل الثانى من السيارة، والذى استمرت الشركة فى إنتاجه حتى 2006، وفى سبتمبر 2006 طرحت الشركة الجيل الثالث رسميًّا.





وخلال الفترة من 2012 وحتى 2016، أنتجت الشركة الجيل الرابع من CR-V، والذى كُشف النقاب عنه، خلال فاعليات معرض لوس أنجلوس الدولى فى دورته التى أقيمت خلال 2011.





ومنذ طرح السيارة للمرة اﻷولى تمكنت من بيع ما يقرب من 4 ملايين سيارة، بالولايات المتحدة اﻷمريكية، وبلغ إجمالى مبيعاتها خلال العام الماضى، ما يقرب من 357 ألفًا و335 وحدة.



