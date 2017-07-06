انتهاء الترشح لانتخابات الشركات المقيدة وبورصة النيل

أغلقت البورصة المصرية، اليوم الخميس 7 يونيو، باب تلقي طلبات الترشح للانتخابات التكميلية لمجلس إداراتها لاختيار ممثلين عن الشركات المقيدة، وبورصة النيل، وسط إقبال ضعيف.





وشهدت فترة الترشح التي استمرت منذ الخميس الماضي 26 يونيو وحتى اليوم، تقدُّم 5 مرشحين فقط هم: هاشم السيد، وخالد أبوهيف، عن مقعد الشركات المقيدة، وأحمد بهاء الدين شلبي، ومنصور البربري، وعادل عبدالله عن مقعد بورصة النيل.





وشهدت الانتخابات التكميلية خلال اليومين الأولين من فتح باب الترشح عزوفًا من المرشحين، حيث لم يتقدم حتى يوم 2 يونيو أى مرشح.



