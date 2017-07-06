تراجع متوسط الدولار 20 قرشاً خلال أسبوع

هبة محمد

أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم، أن متوسط الدولار بالبنوك تراجع 20 قرشاً خلال تعاملات الأسبوع الحالى، محققاً 17.8382 جنيه للشراء، و17.9376 جنيه للبيع، مقابل 18.0385 و18.1382 يوم الأحد الماضي.

وبدأ متوسط شراء الدولار بالبنوك الانخفاض أسفل 18 جنيها يوم الإثنين الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أبريل 2017، إذ استقر خلال تلك الفترة عند مستوى أكثر من 18 جنيها، كما تعتبر تلك المرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي.

وعرض البنك الأهلي المصري شراء الدولار عند 17.82 جنيه و17.92 جنيه للبيع، كما سجل لدى بنك مصر 17.85 و17.95، ويصل سعر الشراء إلى 17.80 جنيه لدى بنك القاهرة و17.90 جنيه للبيع.

كما عرض بنك قطر الوطني الأهلي شراء الدولار عند 1.82 جنيه و17.92 جنيه للبيع، وأتاح البنك التجاري الدولي أعلى سعر لشراء الدولار بواقع 17.86 جنيه و17.96 جنيه للبيع، كما يعتبر بنك HSBC صاحب أعلى سعر للبيع عند 17.98 جنيه و17.86 جنيه للشراء.

وعرض البنك العربي الافريقي شراء الدولار بواقع 17.85 جنيه و17.95 جنيه للبيع، وسجل سعر الشراء لدى بنك الإسكندرية 17.83 جنيه و17.93 جنيه للبيع، وقدم بنك المصرف المتحد شراء الدولار عند 17.81 جنيه و17.90 جنيه للبيع.