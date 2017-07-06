نمو



منى عبدالباري



توقع مركز أبحاث فاروس أن تتجاوز هوامش الربح الإجمالية لشركة العربية للأسمنت مستويات 25% في الربع الثالث من العام الحالي، بدعم من تراجع التكاليف مع اتجاه الشركة لمصادر طاقة أرخص، وارتفاع أسعار الأسمنت.



وزادت أسعار بيع الأسمنت بالتجزئة في السوق المحلية بواقع 80 جنيها للطن، مع اتجاه الحكومة لزيادة أسعار الوقود، ورفع نسبة ضريبة القيمة المضافة بـ 1%، ليسجل سعر طن الأسمنت 800 جنيه.



وقال تقرير فاروس إنه لا يستبعد ارتفاع الأسعار مجددا مع تراجع هوامش الربحية في الربع الأول من 2017 على نطاق القطاع باستثناء مصر قنا للأسمنت، مشيرا إلى أن زيادة أسعار الطاقة مؤخرا سيؤدي إلى تراجع هوامش ربحية التصدير قريبا.



وقامت الحكومة مؤخرا برفع الدعم عن أسعار المازوت والديزل بشكل جزئي، من 2.7 جنيه إلى 4 جنيهات للتر الديزل، ومن 2500 إلى 3500 لطن المازوت، في إطار خطتها لرفع الدعم تدريجيا عن الطاقة، بينما كانت الأسعار قبل الزيادة في نفس مستوى أسعار الفحم.



وستؤدي هذه الزيادة إلى تسجيل سعر المليون وحدة حرارية للديزل والمازوت مستويات 6.3 دولار و5.5 دولار، على التوالي، مقارنة بمتوسط سعر 3.6 دولار للمليون وحدة حرارية من الفحم، بحسب تقرير فاروس.



وأشار مركز أبحاث فاروس إلى أن إدارة العربية للأسمنت أكدت خلال محادثاتها الأخيرة معه اتجاهها للديزل ومصادر أرخص للطاقة كالفحم.



وتستورد العربية للأسمنت حاليا نحو 350 إلف طن سنوياً من الفحم لاستخدامه كمصدر للطاقة فى العملية الإنتاجية، وفقا لتصريحات صحفية سابقة للرئيس التنفيذي للشركة.



وأظهرت القوائم المجمعة للعربية للأسمنت تحقيق صافي ربح بقيمة 59.7 مليون جنيه في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 34 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي.



وأبقى فاروس على القيمة العادلة لسهم العربية للأسمنت عند مستوى 11.5 جنيه، مع الاحتفاظ بتوصية بزيادة الوزن النسبي.



ويبلغ رأسمال العربية للأسمنت نحو 757.5 مليون جنيه مقسمة على 378.7 مليون سهم بقيمة سوقية تصل إلى 3.79 مليار جنيه.