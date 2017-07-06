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طاقة
الكهرباء توضح سبب التعاقد مع جهة سيادية لقراءة العدادات
الخميس 06 يوليه 2017 04:23 م
وزير الكهرباء
أخر الأخبار
وزير الكهرباء
عمر سالم
قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارته ستتعاقد مع جهة مدنية تابعة لجهة سيادية لقراء عدادات الكهرباء.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن الزيادة في أسعار الكهرباء، أن المعلومات والبيانات الناتجة عن قراءة عدادات الكهرباء "هامة وسرية" وتتضمن قواعد بيانات عن المشتركين "ولا تقل أهمية عن معلومات الأمن القومي".
الكهرباء
أسعار الكهرباء
الشركة القابضة للكهرباء
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