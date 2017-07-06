أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

طاقة

الكهرباء توضح سبب التعاقد مع جهة سيادية لقراءة العدادات

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

عمر سالم

قال محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن وزارته ستتعاقد مع جهة مدنية تابعة لجهة سيادية لقراء عدادات الكهرباء.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي اليوم للإعلان عن الزيادة في أسعار الكهرباء، أن المعلومات والبيانات الناتجة عن قراءة عدادات الكهرباء "هامة وسرية" وتتضمن قواعد بيانات عن المشتركين "ولا تقل أهمية عن معلومات الأمن القومي".
 

الكهرباء أسعار الكهرباء الشركة القابضة للكهرباء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا