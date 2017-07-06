رجال الأعمال: إلغاء الدعم إصلاح جذري لأخطاء مزمنة

المال - خاص



أكد المهندس أسامة جنيدي، عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن رفع أسعار الكهرباء والتى أعلنت عنها وزارة الكهرباء -اليوم الخميس- تأتى جزءًا من خطة الدولة فى رفع الدعم نهائياً عن السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الوصول بالدعم إلى (صفر) هو إصلاح جذري وحقيقي لهذا الملف الذى تأخر كثيرًا -على حد تعبيره.



وقال جنيدي إنه لابد من إلغاء الدعم بالكامل عن أسعار الطاقة، وعن السلع بشكل عام، لأنه عبء على الاقتصاد وميزانية الدولة، وعلى كل من يعمل فى السوق منها المواطن نفسه، واليوم الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح لأن المواطن لن يستفيد بالدعم إلا بشكل مؤقت، بينما الإفادة الحقيقية فى التنمية وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل للموارد.



وأضاف: لابد من الإصلاح الجذري لوضع مصر الاقتصادي، ومن ضمن أولويات الإصلاح إلغاء الدعم على السلع والاتجاه للدعم النقدي لمستحقيه، وهو أمر معمول به فى العالم كله، ولا يجب أن نختلف عن الاتجاه العالمي.



ورأى أنه لابد أن يتبع ذلك خطوات أخرى لإلغاء الدعم نهائياً، بحيث تباع السلعة بسعرها الحقيقي، وتطبيق خطط موازية لينعكس هذا الإصلاح على حياة المواطنين من خلال التوسع فى خطط تطوير النقل الجماعي لتصبح وسائل نقل آمنة وآدمية ولائقة، مع التوسع فى النقل الجماعي على سطح الأرض والمترو والنقل النهري أو القطارات السريعة، مع وجود مظلة اجتماعية تستطيع عمل فرز واقعي لمستحقي الدعم النقدي بالتوازي مع رفع الدعم.



وشدد على ضرورة تنفيذ إصلاحات متنوعة تدعم الاقتصاد والقطاع الخاص عن طريق توفير بيئة عمل صحية وتنافسية يحكمها تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، مؤكدًا أن القطاع الخاص هو العمود الفقري لأى اقتصاد حديث، وما يحدث هو تخفيض لفاتورة الدعم، ولابد من خطوات أخرى لإلغاء الدعم عن باقي ملف الطاقة، لأنه من أخطر القضايا المحورية فى مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر.



وتطرق إلى أهمية تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الطاقة سعياً إلى تحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز فرص إقامة المشروعات وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار فى مصر وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.



وقال جنيدي: السوق المصرية بها العديد من الفرص الواعدة والمزايا التنافسية فى الاستثمار فى مجال الطاقة، حيث يوجد 90 مليون مستهلك بجانب العلاقات المتميزة بين مصر والدول المجاورة، مؤكداً أن خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ استثمارات كبيرة فى السوق المصرية.



وأشار إلى أنه هناك العديد من الخطوات الهامة التى اتخذتها الحكومة، مؤخراً، لتشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وعلى رأسها خفض دعم الطاقة تدريجياً، ووضع تعريفة للتغذية الكهربائية، وطرح الأراضى المخصصة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وغيرها من الضوابط الخاصة بالاستثمار فى هذا القطاع، والتى من المتوقع استكمالها باقى الإجراءات خلال الفترة المقبلة.



وأضاف "جنيدى" أن تشجيع الاستثمار فى قطاع الطاقة يتطلب العديد من المقومات الاساسية لخلق سوق تنافسى بين كافة الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام، وفى مقدمتها استكمال منظومة تحرير أسعار الطاقة من خلال رفع الدعم بشكل كامل، حتى يصبح السوق حر وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الكبرى وكذلك الصغيرة والمتوسطة.



ولفت إلى أن دور الدولة خلال الفترة المقبلة لابد وأن يكون منظم للعلاقات بين منتجى الطاقة وشركات نقل الكهرباء، والمستهلك لتحفيز الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة للتوسع فى إنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص.