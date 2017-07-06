المسئولية المجتمعية ضمن أهم استراتيجيات عمل إكسون موبيل مصر

هشام العمروسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر

❐ نوفر الدعم المالى والتقنى للعديد من الفئات.. ونهتم بتطوير التعليم

❐ تخصيص 750 ألف دولار لتعزيز قدرات المرأة بالفيوم

❐ برامج تدريبية للعاملين لتطوير مهاراتهم.. و10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة

❐ نتعاون مع بنوك محلية وعالمية لتوفير احتياجات العملاء

❐ مستمرّون فى ضخ الاستثمارات بالسوق المصرية وإعادة تشغيل مستودعى بورسعيد وأسيوط

❐ قرار التعويم جرىء وصائب ويجذب الاستثمارات الأجنبية

❐ زيادة أسعار المحروقات تدعم تخفيض عجز الموازنة وتشجع على ضخ استثمارات

❐ مصر قِبلة المستثمرين خلال السنوات المقبلة

❐ الاكتشافات البترولية الأخيرة وتحقق الاكتفاء الذاتى

❐ نوفر احتياجات الصناعات الثقيلة ونقلل الاستيراد



المرسى عزت



أكد هشام العمروسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر- أول رئيس مصرى للشركة منذ عملها بمصر- والذى يشغل أيضًا منصب المدير الإقليمى للزيوت بشمال أفريقيا والشرق الأوسط بشركة إكسون موبيل، أن المسئولية المجتمعية تعد إحدى استراتيجيات عمل الشركة، منوهًا بأن «إكسون موبيل» تؤمن بأهمية المسئولية المجتمعية لدعم المجتمعات المحيطة، مشيرًا إلى أن الشركة تبذل قصارى جهدها لدعم عدد من الأنشطة التعليمية والصحية، كما تقوم بالتعاون مع العديد من الكيانات والمؤسسات المهتمة بالمسئولية المجتمعية؛ لتوفير أفضل خدمات للمجتمعات المحيطة.



وأشار العمروسى إلى أنه على سبيل المثال وفّرت الشركة لمشروع تعزيز قدرات المرأة المصرية بالفيوم مبلغ 750 ألف دولار على مدار 3 سنوات بواقع 250 ألف دولار كل عام.



ولفت إلى أن رفع الدعم عن أسعار المحروقات قرار متميز ويصب فى الحد من عجز الموازنة، وهو الأمر الذى يجذب العديد من الشركات للاستثمار فى السوق المصرية.



ونوَّه بأن قرار التعويم قرار صائب يدفع إلى جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية فى مختلف القطاعات، خاصة أنه يوفر سعرًا واحدًا للعملة.



وأضاف العمروسى أن «إكسون موبيل» تؤمن إيمانًا شديدًا بأهمية السوق المصرية، لافتًا إلى أن استثمارات الشركة بمصر لن تتوقف، بل تزيد يومًا بعد الآخر.



وأوضح أن «إكسون موبيل» تعمل فى السوق المصرية منذ 115 عامًا، حيث قامت الشركة بضخ العديد من الاستثمارات بمليارات الجنيهات منذ بدء عملها حتى الآن.



وتطرّق إلى سعر الفائدة والتعاملات البنكية والاستثمارات البترولية والوضع الاقتصادى ومستقبل الاقتصاد، وغيرها من الموضوعات.



بدايةً قال هشام العمروسى إن المسئولية المجتمعية تعد استراتيجية لعمل الشركة بمصر، وهى من أساسيات العمل التى تؤمن بها «إكسون موبيل».



وأضاف، فى حواره مع «المال»، أن «إكسون موبيل مصر» تؤمن بأن الاستثمار فى التعليم له أكبر الأثر فى تنمية المجتمعات، وهو عامل رئيسى وأساسى لتحقيق نهضة مستدامة.



وأشار إلى أن شركته تؤمن أيضًا بأن دورها فى دعم المسئولية المجتمعية لا يقتصر على الدولة بل يجب أن يمتدَّ لجميع المؤسسات والشركات والجمعيات التى تضع نصب أعينها التنمية واستدامتها للنهوض بالوطن.



وأكد العمروسى أن المسئولية المجتمعية لا تنحصر فى توفير الدعم المادى، بل يجب أن يعززه نقل المعرفة والخبرة والكفاءة إلى الأجيال الجديدة التى ستحمل مسئولية النهوض بهذا الوطن فى المستقبل.



وأوضح أن إيمان «إكسون موبيل» بتقديم المسئولية المجتمعية للمجتمع المصرى يعود إلى أن «إكسون موبيل» تتواجد فى مصر منذ عام 1902، فالشركة تعمل فى مصر منذ أكثر من قرن كشركاء فى دعم التنمية بمصر.



ولفت إلى أن «إكسون موبيل مصر» شركة كبرى فى مجال تصنيع وتسويق المنتجات البترولية، مما وضعها فى صدارة الشركات التى أسهمت فى العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل: مترو الأنفاق ومكتبة الإسكندرية ومشروع توشكى، ومؤخرًا مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات الخطة الإسعافية للطاقة.



وتابع أن «إكسون موبيل مصر» تؤمن إيمانًا راسخًا بأن الأعمال لا يمكن أن تنمو بمعزل عن المجتمع، فإن تاريخ «إكسون موبيل» الطويل مع المجتمع المصرى يوضح أهمية الاستثمار فى بناء المجتمعات التى نعمل بها.



وذكر العمروسى أن «إكسون موبيل مصر» ركزت مجهوداتها على تعليم وتمكين الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب وتعزيز دور المرأة، نظرًا لأهمية التعليم وتنمية الأفراد فى نهوض المجتمعات.



وصرح بأن «إكسون موبيل مصر» انطلاقًا من دورها فى المسئولية المجتمعية فى السوق المصرية قامت بالعديد من المبادرات الناجحة فى مصر، منها على سبيل المثال مشروع «إشراق» الذى ساعد على محو أمية 1600 فتاة من صعيد مصر، وبرنامج «إنجاز» الذى يهدف لتمكين أجيال المستقبل.



وعلى مستوى التعليم العالى ترعى «إكسون موبيل» منظمة «ميكا» و»انياكتس» اللتين تؤهلان طلاب الجامعات للاندماج فى الحياة العملية.



ولفت العمروسى إلى أن «إكسون موبيل مصر» كانت من أوائل الشركات التى أتاحت فرص المشاركة التطوعية لموظفيها لنقل خبراتهم إلى الطلاب فى جميع مراحل التعليم؛ لمساعدتهم على اكتساب المهارات التى تلبى احتياجات سوق العمل بمحافظة السويس مع مؤسسة مصر الخير.



كما قامت الشركة بدعم مبادرة تأسيس أول مدرسة فنية على نظام STEM بالسويس مع مؤسسة مصر الخير، وتأهيل المدرسين والإداريين فى المدارس الحكومية، «ولقد قمنا حتى الآن بتوفير 125 منحة لدبلومة المعلم المحترف، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة».



ونوّه بأنه بنهاية 2015 أطلقت الشركة، بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة، مشروع «تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية» الذى يهدف إلى تنمية المهارات الحياتية وتعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة بمركزىْ أبشواى ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم.



وألمح إلى أن «إكسون موبيل مصر» لا تستثمر فقط فى المنشآت، وإنما فى التدريب وتنمية المهارات، كما أن الشركة تؤمن بأن نجاح المسئولية المجتمعية لا يرتكز فحسب على الدعم المالى، بل يعززه نقل المعرفة والخبرة والكفاءة، وهذا ما يقوم به عدد كبير من موظفى الشركة من مهندسين ومديرين فى عمل تطوعى مع طلاب المدارس والجامعات وصغار رواد الأعمال.



وقال إنه على سبيل المثال فإن آخِر منحة من مؤسسة إكسون موبيل لمشروع تعزيز قدرات المرأة الاقتصادية بالفيوم، والذى بدأ عام 2015، تصل إلى 750 ألف دولار، بواقع 250 ألف دولار فى العام، لمدة 3 سنوات.



وأكد العمروسى أن مِن أهم القطاعات التى تدعمها الشركة قطاع التعليم، فقد ركزت «إكسون موبيل» مجهوداتها على تعليم وتمكين الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب وتعزيز دور المرأة؛ نظرًا لأهمية التعليم وتنمية الأفراد فى نهوض المجتمعات.



وأوضح أن شركته تسعى دائمًا لإيجاد وسائل فعالة للتواصل مع الأطفال والشباب والطلبة وشباب رواد الأعمال، وحتى الكبار منهم؛ للتأثير فى حياتهم بطريقة إيجابية من خلال التدريب وتنمية القدرات والتوجيه.



وذكر أن مبادرات «إكسون موبيل مصر» تغطى برامج محو الأمية لفتيات متسربات من التعليم بقرى صعيد مصر وبرامج لشباب المدارس الإعدادية والثانوية؛ لتنمية مهارات ريادة الأعمال والثقافة المالية والاستعدادية للعمل.



كما تتضمن مبادرات «إكسون موبيل» برامج أخرى لطلاب الجامعات؛ لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمى واحتياجات سوق العمل الفعلية، وبرامج خاصة بالتعليم الفنى لتأسيس أول مدرسة فنية على نظام STEM للتدريس.



كما تتضمن برامج أخرى لدعم المنظومة التعليمية بتأهيل المدرسين والإداريين فى المدارس الحكومية على أحدث وسائل التدريس، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. أما فى مجال المرأة فترعى «إكسون موبيل مصر» مبادرات تهدف لتعزيز قدرات المرأة الاقتصادية وإتاحة الفرص للمرأة لإقامة مشروعات صغيرة.



وأفاد بأن المسئولية المجتمعية لـ»إكسون موبيل مصر» لا تقتصر على تقديم الخدمات للمجتمع المحيط، بل تسبقها بتوفير البيئة الملائمة للعاملين بالشركة، فالشركة تجتذب من خلال شبكة توظيف واسعة المدى أفضل العاملين كفاءة وتتعهد بتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم والحفاظ عليهم.



ولفت العمروسى إلى أن الشركة نفتخر بالعاملين لديها الذين يصل عددهم إلى 350 موظفًا من الرجال والنساء جميعهم مصريون، كما تدعم أكثر من 10 آلاف وظيفة تشمل المورِّدين والعاملين بالمحطات والمستودعات والمصانع.



وأكد أن «إكسون موبيل» تلتزم تجاه العاملين لديها بعدد من الأمور، أولها الاستثمار فى العاملين، فيتم تدريب العاملين بالشركة على المهارات الفنية والمهنية اللازمة للعمل فى المشروعات والعمليات الحالية.



كما تقوم بتطوير قدرات القوة العاملة المحلية، فتساعد على توفير جمع من العاملين المتخصصين من ذوى المهارات العالية ضمن القوة العاملة المصرية.



ونوّه العمروسى بأن «إكسون موبيل مصر» تقوم بتطوير وترقية العاملين، فلدينا أكثر من 30 موظفًا مصريًّا يتم الاستفادة من خبراتهم فى دول أخرى.

وألمح إلى أن «إكسون موبيل» تقوم أيضًا بتهيئة المناخ للعمل الآمن، «فنحن نحافظ على بيئة عمل آمنة تتميز بالتنوع والتواصل المنفتح والثقة والمعاملة العادلة وتبادل أفضل الممارسات وروح الفريق».



وأضاف أن الشركة تقوم بالتركيز باستمرار على التدريب والتطوير، فإن الجمع بين مهام العمل والتدريب يؤدى إلى تنمية قدرات القيادة التى تسمح للعاملين بالأداء الفعّال فى أماكن عمل متنوعة.

وقال إن الشركة تعمل فى السوق المصرية منذ 115 عامًا، «وقد قمنا بالعديد من الاستثمارات تقدر بمليارات الجنيهات على مرّ السنين؛ إيمانًا منا بقوة وأهمية السوق المصرى، ولدينا تطلعات لتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة، كما تحرص الشركة دومًا على تقديم منتجات عالية الجودة تجيب الاحتياجات المختلفة للعملاء الذين نعتز بهم ونضعهم على قائمة أولوياتنا للحفاظ على ثقتهم».



وأوضح أن الشركة مستمرة فى ضخ استثماراتها بالسوق المصرية؛ للحفاظ على مكانتها السوق المصرية، لافتًا إلى أن «إكسون موبيل» مستمرة فى ضخ الاستثمارات بالسوق المصرية فى مختلف المجالات.



وأشار إلى أن «إكسون موبيل» مستمرة فى تحديث وإعادة تشغيل مستودعى بورسعيد وأسيوط، وهما من أهم مستودعات الوقود فى منطقة القناة وصعيد مصر، وهناك أيضًا استثمارات لها فى عمليات دعم وتنمية أسواق البيع وتسويق الوقود والزيوت، بالإضافة إلى استثمارات مستمرة فى المصانع والأصول لتحديثها بأعلى مستويات التكنولوجيا؛ لمواكبة أحدث التطبيقات العالمية.



وأكد العمروسى أن زيادة أسعار المحروقات قرار صائب، حيث يُعتبر قطاع البترول والغاز الطبيعى بمصر من أهم القطاعات ذات القيمة المُضافة فى الاقتصاد المصرى، ويجذب دائمًا استثمارات أجنبية ومحلية كبيرة تعود بالنفع على الاقتصاد بصفة عامة.



ولفت إلى أنه منذ فترة كبيرة وأسعار الطاقة تخضع لدعم مباشر من الحكومة، مؤكدًا أن مصر مضطرة لرفع أسعار المواد البترولية؛ بسبب اعتمادنا على استيراد جزء من احتياجاتنا من الطاقة، مما يمثل عبئًا ثقيلًا على ميزانية الدولة ما لم تقم برفع الدعم، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه.



ونوه بأن ما قامت به الحكومة من تعويم للجنيه هو خطوة إصلاحية ضمن الخطوات الإصلاحية التى تقوم بها الحكومة المصرية.



ووصف العمروسى قرار التعويم بالقرار الجريء الذى طال انتظاره، مؤكدًا أن القرار لقى ردود فعل إيجابية من قطاع الأعمال والشركات العاملة فى مصر، ومن بينها «إكسون موبيل مصر».



وأوضح العمروسى أنه مما لا شك فيه أن تلك القرارات يتبعها بعض التحديات على المدى القريب، لكن معها أيضًا تأتى فرص استثمارية، مضيفًا أن «إكسون موبيل مصر» تتبع استراتيجية طويلة المدى لا تتأثر بالتحديات، حيث إن أساس عملنا قائم على مبادئ أساسية لا نحيد عنها وهي: التميز فى إدارة العمليات, الإدارة المالية الملتزمة, الريادة فى تطبيق التكنولوجيا، وأخيرًا أحد أهم عوامل النجاح المتمثل فى الاستثمار والتدريب لقطاع العاملين بالشركة والذين يعدون من أفضل الكوادر العاملة بالسوق المصرية بل العالمية.



ويرى العمروسى أن ما تقوم به الحكومة المصرية من عملية إصلاح السياسات الاقتصادية إصلاحات من شأنها إطلاق إمكانيات البلد للنمو، مشيرًا فى هذا الصدد إلى إشادات العديد من المؤسسات الدولية بالإجراءات التى اتخذتها وتتخذها مصر، ومنها التركيز على الجانب الاجتماعى لحماية مختلف الفئات من آثار الأزمة الاقتصادية.



وأضاف أن «إكسون موبيل مصر» تعد شريكًا استراتيجيًّا لكبرى الشركات فى مجال الحديد والصلب، والأسمنت، والبترول، وتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى قطاع المقاولات وكبار مصنعى السيارات، فهى توفر تكنولوجيا متطورة من خلال نظم تزييت رائدة تساعد على تخفيض مصاريف التشغيل وترشيد استهلاك الطاقة، بجانب توفير أعلى كفاءة للمُعدات والحفاظ عليها، كما تساعد العناية الهندسية المتخصصة للشركة على خفض معدلات الصيانة، النفايات الصناعية وتوقف الإنتاج، وهو الأمر الذى ينعكس بوضوح فى زيادة الإنتاج ودعم نمو الاقتصاد المصرى بما يقدر بعشرات الملايين من الجنيهات سنويًّا.



وفيما يتعلق بتقييم الاكتشافات الأخيرة لحقول الغاز أكد العمروسى أن مصر كانت دولة مصدِّرة للغاز حتى عام 2014 لكنها تحولت إلى مستورد رئيسى له فى السنوات الأخيرة مع تنامى الطلب المحلى الذى فاق الإنتاج.



وذكر أن دخول هذه الحقول إلى الإنتاج خلال العام الحالى سيقلل الحصة التى تستوردها مصر من الغاز الطبيعى، حتى يتوقف الاستيراد تمامًا خلال العام المقبل 2018، وبالطبع الاكتفاء الذاتى من الغاز سوف يقلل الضغط على العملة الصعبة مما يخدم الاقتصاد بوجه عام.



ونوَّه العمروسى بأن التحديات لا تعوقنا عن تأدية دورنا فى دعم الاقتصاد المصرى وتلبية متطلبات السوق؛ لأننا نظل ملتزمون بكل مبادئنا من حيث الجودة والسلامة فى أصعب المواقف.



وأضاف أن إدارة الشركة تعمل على التحكم فى مصروفات الشركة بكل دقة وصرامة، وهذا لا يعنى عدم الإنفاق، لكنه يعنى الإنفاق بحكمة مقابل مردودات متوقعة. ونقوم بتقييم الاستثمارات وفرص التنمية التى يمكن للشركة وللاقتصاد المصرى الاستفادة منها باستمرار.



وأوضح العمروسى أن هناك اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين بقطاع البترول والثروة المعدنية، وكان هذا واضحًا جدًّا من خلال مؤتمر إيجبس الذى نظّمته مصر لأول مرة فى فبراير الماضى، والذى من المقرر انعقاد دورته الثانية فى فبراير المقبل من 2018.



وذكر أن «إكسون موبيل» وجميع الشركات العاملة بقطاع البترول فى مصر تقدر المجهودات التى تقوم بها الحكومة بصفة عامة، ووزارة البترول بصفة خاصة؛ من أجل تطوير القطاع وإعادة هيكلته من أجل اجتذاب استثمارات من شركات عالمية، من خلال تذليل العقبات التى قد تواجههم.



وأكد العمروسى أن مصر بها فرص واعدة فى مجال الطاقة الذى يحظى باهتمام غير مسبوق؛ بهدف تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة، حيث إن مصر تمتلك المقومات والبنية التحتية التى تحقق ذلك الهدف، والتى تشمل قناة السويس وخطوط الأنابيب والموانئ ومصانع إسالة الغاز ومعامل التكرير، بالإضافة إلى اكتشافات الغاز التى تحققت فى مصر أو فى منطقة شرق البحر المتوسط.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الفائدة التى أعلن عنها البنك المركزى المصرى مؤخرًا تهدف حسبما أعلن البنك إلى محاولة السيطرة على التضخم السنوى، وأن هناك زيادة فى التدفقات الدولارية بعد القرار، مما يحقق المصلحة العامة للدول، لكن بطبيعة الحال على المستوى المحلى سوف يؤدى إلى رفع تكلفة رأس المال فى بعض الشركات التى تعتمد على التمويل البنكى بصورة كبيرة، والتى ليست من ضمنها شركة إكسون موبيل مصر.



ونوّه العمروسى بأن «إكسون موبيل» تتعاون مع مختلف البنوك المحلية والدولية التى تعمل داخل مصر؛ لتلبية احتياجات عملائنا والاستفادة من مختلف الخدمات المصرفية التى يقدمها كل بنك.