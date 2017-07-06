برلمانى: أوضاع شركات الغزل والنسيج كارثية

شركات الغزل

ياسمين فواز



طالب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بالإسراع في إصلاح الأوضاع المتردية والكارثية داخل قطاع الغزل والنسيج بجميع شركاته، خاصة داخل مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.



وأشار النائب إلى أن خسائر الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بلغت عام ( 2009 - 2010 ) 542 مليون جنيه، وأنها ارتفعت إلى مليار و82 مليون جنيه في العام المالى 2012-2013، وتكبدت خسائر فادحة وغير مسبوقة في العام المالى 2014- 2015 بلغت 2 مليار و700 مليون جنيه.



وأكد النائب أن إجمالي قيمة الأجور للعمال بالشركة بلغ في العام المالى 2009-2010 مليار و24 مليون جنيه، وفى العام المالى الماضى تضاعفت قيمة الأجور بالشركة ووصلت إلى 2 مليار و54 مليون جنيه.



ودعا الحكومة بالتدخل السريع والعاجل لحماية هذه الصناعة التي يعمل بها، وغيرها من مشروعات الغزل والنسيج بالقطاع الخاص بالملايين من العمال والمهندسين، وأصبحت الآن معظم شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال متعثرة ومغلقة.



وحذر من استمرار الأوضاع المتردية والمأساوية بشركات الغزل والنسيج ومحملا المسئولية الكاملة للحكومة، خاصة أن تلك الشركات كانت فى الماضى من أنجح قطاعات الصناعة في مصر، وتحقق أرباحا كبيرة إلا أنها وصلت إلى حالة سيئة تهدد بانهيار هذه الصناعة التاريخية.



وأعلن تضامنه مع مطالبهم للحكومة بإصلاح أوضاع تلك الشركات وعدم الاتجاه من قريب أو بعيد إلى خصخصتها، لأن ذلك الأمر موت تلك الصناعة، مؤكدًا ان قطاع الغزل والنسيج بجميع شركاته كان يصدر منتجاته لمختلف دول العالم ويدر مليارات الدولارات للخزانة العامة للدولة.



وشدد على ضرورة إعادة إحياء هذه الصناعة من خلال وضع خطة شاملة لإصلاحها للحفاظ على هذه الصناعات الإستراتيجية وجميع العاملين بها، على أن تبدأ هذه الخطة من زراعة القطن المصرى بعد انهيار المنظومة الزراعية للقطن فى مصر.