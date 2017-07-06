العالم يترقب تخبط السياسة الخارجية الأميركية

يتوقف المسرح السياسى الدولى لما يقارب وضعية الانتظار.. لحين تكشف ملامح السياسة الخارجية الأميركية فى عهد إدارتها الجديدة 2017، إذ من المرجح أن تلحقها متغيرات على غير المألوف عنها من بعد حقبة الحربين العالميتين.. شكلت إلى حد بعيد مستقبل البشرية، استناداً على ما يدور منذئذ فى الولايات المتحدة التى وصفها «ليون تروتسكي» منذ 100 عام بـ«محل الحدادة» العالمى، الأمر الذى تمت ترجمته «اقتصادياً» من خلال اتفاق «بريتون وونر» 1944.. عندما أصبح الدولار هو العملة المرجعية العالمية، ذلك قبل ربع قرن من تعويمه 1971.. لحساب «دولرة» الاقتصاد العالمى، مروراً بـ«مشروع مارشال».. إلى إنشاء حلف «ناتو».. ما كرّس الزعامة الأميركية للغرب حتى خروجها منتصرة من الحرب الباردة ضد المعسكر السوفيتى 1989، ولتصبح منذ ذلك التاريخ القطب الأوحد الذى ينتظم الجميع- غرباً وشرقاً- فى إطار استراتيجيته السياسية- العسكرية والأمنية، سواء فى البلقان أو فى الشرق الأوسط بما فى ذلك الربيع العربى، ومن دون استثناء حتى أزمة أوكرانيا مع الروس، وحيث يعزز قيادتها العالم.. كونها لا تزال تنتج 70 فى المائة من الناتج العلمى العالمى (..)، ينافسها- تراتبياً- الصين وروسيا اللتين لو تراصت جهودهما لشكلا تحدياً لوضعية القطب الواحد الأميركي.. لولا أن ذلك يبقى مجرد افتراض يحول دون تطبيقه.. تسابقهما منذ السبعينيات إلى الآن.. فى تفضيلهما- كل على انفراد- العلاقة مع الغرب.. غير القادر بدوره على منافسة الأميركيين.. ما يشجع واشنطن مؤخراً إلى تأسيس «ناتو» شرق أوسطى بمعزل عن الأطلسيين تقريباً.. ما قد يأتى بقراءات جديدة للتوازنات بين ضفتى المحيط الأطلسى (ألمانيا مثالاً).. حيث أعلنت المستشارة الألمانية عشية قمة مجموعة العشرين- هامبورج- الأسبوع المقبل أنها لا تتوقع إيجاد حلول لكل الخلافات، خصوصاً تلك التى تتعلق بتباين وجهات النظر مع الرئيس الأميركى (..)، ذلك فيما يحيط الغموض من ناحية أخرى التكهنات عن «وساطة» بين البيت الأبيض والكرملين.. من خلال اجتماع وزير الخارجية الأميركى الأسبق «كيسنجر» فى موسكو مؤخراً مع الرئيس الروسى ووزير خارجيته «لافروف» الذى أعرب عن أمله أن تسود «البراجماتية» آفاق التعاون بين موسكو وواشنطن، وهى العلاقة التى قد تكون على حساب روسيا حالة تبلور الوفاق الفرنسى- الأميركى الذى بدأ يلوح بوضوح فى الأفق، ما قد يشكل منعطفاً دبلوماسياً تاريخياً بين كل من واشنطن وباريس وبرلين وموسكو.. تتقاطع فيه السياسات ما بين التنافس والانفراج.. وما بين التباعد والاحتذاء، ذلك فى الوقت الذى يتزايد فيه فيه من ناحية الحديث عن احتمال اندلاع «شرارة» المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة (سوريا- أوكرانيا)، وما بين فرض واشنطن عقوبات جديدة علي موسكو، أو دراستها «حوافز» لها عشية لقاء ترامب- بوتين مطلع الأسبوع القادم فى هامبورج، ذلك فيما يتجه الخلاف الأوروبى- الأميركى من ناحية أخرى إلى المزيد من التوتر ما بين القيم الأوروبية الاستقلالية.. وتعارض المصالح بينهما، ذلك فيما تتراوح السياسة الخارجية الأميركية الجديدة بالنسبة للصين ما بين الانسحاب الأحادى من الشراكة العابرة فى المحيط الهادى (لصالح الصين) وبين إعلان «ترامب» أنه سيلزم الحزم مع بكين كونها تنتهج «سياسة تجارية عدائية».. ما يدفع الرئيس الصينى إلى تحذير أميركا من «عوامل سلبية» تؤذى العلاقات بينهما، أما فى الشرق الأوسط فإن واشنطن تتصرف فى المنطقة- بحسب المراقبين- مثل فيل يتخبط فى متجر خزف.



فى سياق متصل لما لم يسبق للعالم أن يشهده من تخبط السياسة الخارجية الأميركية.. يتحير المسرح السياسى الدولى عما ستكون ردود أفعاله فيما لم تفصح عنه للآن الدبلوماسية الأميركية.. من معالم سياسية محدودة.. تساعد على إدراك ما سوف تنتهجه أقوى قوة مالية- اقتصادية.. وعسكرية على وجه البسيطة.