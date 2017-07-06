منذ 5 يونيو.. بورصة الدوحة تخسر 15 مليار دولار

بورصة الدوحة

❏ مجموعة المستثمرين القطرية وبنك قطر الوطنى وأعمال وبنك قطر الإسلامى وقطر للملاحة.. تتصدر الشركات الخاسرة

❏ الخطوط الجوية تستفيد من إضراب بريتيش إيرويز

❏ «قطر للبترول» تهدد باتخاذ إجراء قانونى ضد أنوك الإماراتية

❏ البنوك البريطانية توقف التعامل على الريال.. والدولة تواجه المزيد

من العقوبات

❏ احتمال الطرد من مجلس التعاون وارد

❏ البنوك العالمية فى مأزق.. ووزير خارجية ألمانيا: الدوحة تحلت بضبط النفس



خالد بدر الدين



اجتمع أمس وزراء خارجية أربع دول عربية فى القاهرة، فى قصر التحرير، التابع لوزارة الخارجية، لدراسة احتمال فرض مزيد من العقوبات على قطر، فى النزاع الذى أثار قلقا عميقا بين الحلفاء الغربيين للأسر الحاكمة فى المنطقة، والشركاء المهمين بقطاعى الطاقة والدفاع، وذلك وسط توقعات بعدم قبول وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والبحرين، رد قطر على قائمتهم التى تضم 13 مطلبا.



وكان مؤشر بورصة الدوحة QE قد هوى بأكثر من %10 منذ 5 يونيو الماضى وحتى الآن، لتخسر القيمة السوقية للأسهم القطرية حوالى 15 مليار دولار، رغم أنه ربح أمس حوالى %0.4، ليتجاوز 8929 نقطة، بعد أن أعلنت الـ 4 دول العربية عن مقاطعة برية وبحرية وجوية لحكومة قطر، لاتهامها بدعم جماعات إسلامية متشددة فى المنطقة، وإن كانت الدوحة تنفى ذلك.



من الشركات والبنوك القطرية التى تكبدت أكبر خسائر، بسبب مقاطعة الدول الخليجية لها، مجموعة المستثمرين القطرية، بانخفاض أسعار أسهمها بحوالى %23، وشركة أعمال بأكثر من %17 لتنزل أسعار أسهمها لأدنى مستوى منذ 30 شهرا، وبنك قطر الوطنى، أكبر بنك فى الشرق الأوسط من حيث الأصول، بأكثر من %15، وكذلك بنك قطر الإسلامى،الذى خسر نفس النسبة أيضا، بينما كسبت أسعار أسهم شركة قطر للملاحة أكثر من %7.5، لانتعاش شحن الغاز الطبيعى، والبضائع إلى بلاد أخرى، بعد توقف حركة التجارى مع 3 دول خليجية.



وترى وكالة جالف ميديا، إن قطر ستواجه المزيد من العزلة من دول مجلس التعاون الخليجى، بسبب رفضها قائمة المطالب البالغ عددها 13 مطلبا، والتى أرسلتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين لحكومة الدوحة، منذ أسبوعين.



وأعلنت الخطوط الجوية القطرية هذا الأسبوع، أنها ستبدأ ثلاث رحلات أسبوعيا إلى صحار فى سلطنة عمان، ورحلة يوميا إلى براغ عاصمة جمهورية التشيك، الشهر القادم، فى تدشين لأول عمل للخطوط الجديدة التى أعلنت عنها الناقلة الوطنية لقطر، منذ الأزمة السياسية الإقليمية التى أجبرتها على وقف الرحلات إلى 18 محطة وصول فى الشرق الأوسط، الشهر الماضى.



وقطعت السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر، العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل البرى والبحرى والجوى مع قطر، منذ 5 يونيو الماضى، فى أسوأ أزمة دبلوماسية بالمنطقة منذ سنوات.



وكانت السلطات البريطانية قد منحت الخطوط الجوية البريطانية، بداية الأسبوع الماضى، الموافقة على البدء فى استخدام طائرات وطاقم الخطوط الجوية القطرية، خلال إضراب مزمع لأسبوعين سينفذه موظفو أطقم طائرات الشركة.



وتعهدت الخطوط الجوية البريطانية، بنقل جميع عملائها إلى وجهاتهم خلال الإضراب الذى بدأ السبت من الأسبوع الماضى، وتستخدم قطر تسع طائرات وأطقم قطرية، حيث تمتلك الخطوط القطرية حصة %20 فى مجموعة IAG، الشركة الأم لشركة بريتيش إيروايز البريطانية.



قالت قطر للبترول إنها تعتزم اتخاذ إجراء قانونى ضد شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك)، بعد أن مارست الأخيرة بند القوة القاهرة فى شحنات مكثفات قطر للبترول.



وقال سعد الكعبى، الرئيس التنفيذى لقطر للبترول، فى مؤتمر صحفى، إن أدنوك فرضت حالة القوة القاهرة بشكل مخالف للقانون، وأن شركته تتخذ إجراءات قانونية فى هذا الشأن.



وأضاف أن قطر للبترول لن تغلق خط الأنابيب دولفين، الذى ينقل الغاز الطبيعى إلى الإمارات، لكن إذا تصاعدت الأزمة القائمة مع دول فى الخليج فإن السلطات القطرية سيكون لها الحق فى ذلك.



وقال وزير الطاقة والصناعة القطرى، محمد السادة، إن بلاده ملتزمة بجميع الاتفاقات الثنائية الموقعة مع شركائها فى جميع المجالات.



فى سياق متصل قررت العديد من البنوك والشركات البريطانية، وقف التعامل فى الريال القطرى، منها بنك باركليز، ومجموعة لويدز المصرفية، لأن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء فى بنوكها، وكذلك بنك أوف سكوتلند، وبنك هاليفاكس، وبنك تيسكو المملوك لمجموعة التجزئة البريطانية تيسكو، وشركة مانى كورب، المتخصصة فى الوساطة فى أسواق العملات الأجنبية.



وأكد البنك المركزى القطرى إنه سيضمن كل عمليات تحويل العملة للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير، وأن جميع البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات كما هو معتاد، وذلك بعد انتشار تقارير إعلامية ذكرت أن بعض شركات الصرافة توقفت عن شراء الريال القطرى، وهى تقارير وصفها البنك المركزى بأنها ليس لها أى أساس من الصحة، وأن سعر صرف الريال القطرى مستقر تماما مقابل الدولار الأمريكى، وقابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة فى أى وقت بالسعر الرسمى، وأن الريال يبقى مضمونا أيضا من اعتراف صندوق النقد الدولى به كعملة رسمية، كونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزى باحتياطيات نقدية ضخمة، بينما أكدت شركة ترافيليكس للصرافة أنها استأنفت شراء الريال القطرى على مستوى العالم، بعد تعليقه لفترة وجيزة.



ومع ذلك فقد ارتفعت تكلفة التأمين على الديون القطرية إلى مستوى جديد، هو الأعلى منذ 16 شهرا مع استمرار الأزمة الدبلوماسية مع بعض الدول العربية، وزادت عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات، لتتجاوز 123 نقطة أساس، مسجلة أعلى مستوى لها منذ فبراير 2016.



ومن ناحية أخرى قال على الوليد آل ثانى، ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية، إن الدوحة تدرس التقدم بشكوى ِإلى المنظمة ضد الحصار الذى تفرضه عليها السعودية ودولة الإمارات العربية والبحرين ومصر، وأن بلاده تستكشف جميع المسارات القانونية الممكنة، بما فى ذلك هيئة تسوية المنازعات (فى منظمة التجارة العالمية) ودون الاقتصار عليها.



وقال آل ثانى، إن تلك الإجراءات تتعارض مع المبادئ الأساسية لقوانين منظمة التجارة، بما فى ذلك الاتفاقيات المتعلقة بتجارة السلع والخدمات وحقوق الملكية الفكرية، وأيضا اتفاقية المنظمة لتسهيل التجارة التى تهدف إلى إزالة العراقيل الإدارية فى الجمارك، وتسريع التجارة عبر الحدود، وأن تلك الدول كانت من بين أوائل الدول التى وقعت على تلك الاتفاقية، والأن هى أول من ينتهكها.



ونشرت صحيفة الجارديان البريطانية الأسبوع الماضى، مقابلة مع سفير دولة الإمارات لدى روسيا، قال فيها إنه ربما يتم فرض المزيد من العقوبات الاقتصادية بما فى ذلك دفع دول أخرى لأن تختار بين التجارة مع قطر، أو مع الدول التى تتهمها، بينما يرى آل ثانى أن ذلك سينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، لأن ذلك سيكون تصرفا غير مفهوم أن يطلب عضو من أعضاء آخرين اختيار شركائهم التجاريين.



ويؤكد آل ثانى أن قطر مستورد صاف تقريبا من دول مجلس التعاون الخليجى، ولذا فإن الدول التى تفرض عليها الحصار هى التى ستتكبد أكبر الخسائر، وأن قطر تواصل بيع الغاز إلى دولة الإمارات عبر خط أنابيب دولفين، وبالسفن مباشرة، وقال آل ثانى: التخلص من الصداع بإطلاق الرصاص على رأسك ليس بالضرورة الوسيلة التى ينبغى أن تحل بها المشاكل السياسية".



ورغم أن استيراد الأغذية ومنتجات الألبان مبعث قلق رئيسى لقطر، إلا أن آل ثانى يسعى لاستكشاف بدائل، وتنويع مصادر الإمدادات، وأيضا زيادة الإنتاج المحلى، وأنه بدلا من استخدام ميناء جبل على فى دولة الإمارات فإن قطر ستوسع روابطها فى مجال النقل البحرى مع سلطنة عمان، والهند، ودول أخرى خارج مجلس التعاون الخليجى.



وتواجه البنوك العالمية أيضا مأزقا فقد انضمت بعضها إلى بنوك إماراتية وسعودية وبحرينية، فى وقف أى تعاملات جديدة مع قطر، بينما لا تزال بنوك كبرى قليلة آسيوية وأوروبية وأمريكية، تقدم تمويلا، ولدى كثير من البنوك الدولية الكبيرة علاقات قوية مع قطر والسعودية، فقد شارك HSBC وJP مورجان ودويتشه بنك، فى إصدار سندات سيادية لكل من السعودية وقطر العام الماضى، وامتنعت البنوك الثلاثة عن التعقيب بخصوص كيفية استجابتها للأزمة.



ويرى وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابرييل، أنه يشعر بأن الدوحة تحلت بضبط النفس فى الخلاف الذى نشب فى الخامس من يونيو، ويأمل أن يرد الآخرون بنفس الروح، لاسيما وأن حكومة الدوحة مستعدة للوفاء بأى مطالب معقولة، ولكنها قد تحجم عن تنفيذ شروط منها إغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وهما طلبان تعتبرهما الدوحة اعتداء على السيادة القطرية.



واتخذت الحكومة القطرية ما يبدو أنه استعراض للقوة الثلاثاء الماضى، عندما أعلنت شركة قطر للبترول المملوكة للدولة عن خطط لزيادة إنتاج الغاز الطبيعى المسال بنسبة %30، مما يشير إلى أنها مستعدة لنزاع طويل مع جيرانها الخليجيين، لكنها قالت إنها تبذل كل ما فى وسعها للتوصل إلى اتفاق، وسيكون التأثير الفورى للقرار زيادة تخمة المعروض فى السوق التى تشهد منافسة أيضا من جانب أستراليا والولايات المتحدة وروسيا، وتسببت تخمة المعروض من الغاز الطبيعى المسال فى انخفاض الأسعار، وتراجعت الأسعار الفورية فى آسيا أكثر من %40 هذا العام، لتنزل إلى 5.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وبنسبة %70 من ذروتها فى عام 2014.



وقال راشد المنصورى، الرئيس التنفيذى لبورصة قطر، إن البورصة قد تتطلع إلى آسيا أو أوروبا لجذب مستشارين جدد، مع الارتفاع الكبير فى تكلفة النقل لمستشاريها الحاليين المقيمين فى دبى، بعد أن أدى الخلاف إلى قلق بعض الشركات من المخاطر السياسية المرتبطة بالصفقات، لدرجة أن النائب العام القطرى على المرى، أكد يوم 20 يونيو الماضى إن قطر ستلاحق قانونيا الشركات والأفراد الذين تسببوا فى أضرار لها، ولاسيما أن بعض الشركات قلصت بالفعل أنشطتها خوفا من تضارب المصالح، وتباحث حاليا مواطنون قطريون وشركات قطرية مع شركات محاماة حول رفع قضايا محتملة فى الولايات المتحدة تتعلق بالحصار، وإن كانت بعض شركات المحاماة التى تمثل هؤلاء الذين تضرروا بفعل الأزمة، ليست فى موقف يتيح لها القبول لأنها لها مصالح مع الأطراف الأخرى، فى دول الخليج.



وقال وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، فى مؤتمر صحفى فى الدوحة: "ما قدمته دولة قطر من إبداء حسن نية ومبادرة طيبة أن يكون هناك حل بناء وحل وفق الحوار.. نعتقد أن هذا ما يكفى للقيام بالواجبات من جهتنا".



وأضاف أنه تحقق الكثير من التقدم على هذا الصعيد (مكافحة تمويل الإرهاب) لكن، بالطبع هناك دائما مجال للتحسن" ووصف العقوبات بأنها "إجراءات غير قانونية ضد دولة قطر تحت شعار مكافحة الإرهاب".



وتخشى الدول الغربية احتمال أن يؤثر النزاع إن استمر طويلا مع تزايد التوترات السياسية على سلاسل الإمدادات فى منطقة حيوية بالنسبة لإمدادات الطاقة، فى ظل تكاليف الإنتاج المنخفضة، وقرب منشآت الغاز الطبيعى المسال القطرية من المشترين فى أوروبا وآسيا، وقد تخلق الأزمة صعوبة على المنتجين الأمريكيين فى بيع الغاز المسال بأسعار تنافسية، وقد تجد المشاريع التى ما زالت بحاجة إلى التمويل صعوبة فى العثور على مستثمرين.



فى سياق الأزمة كتب رئيس تحرير صحيفة الاتحاد، ذات الصلة بحكومة أبوظبى، فى مقال افتتاحى أن قطر تسير وحيدة فى أحلامها ومع أوهامها بعيدا عن أشقائها الخليجيين والعرب، بعد أن باعت كل شقيق وأخ وصديق واشترت الغادر والبعيد بأبهظ الأثمان".



وطلبت الدول العربية من قطر وقف دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق قناة الجزيرة التلفزيونية، وإغلاق قاعدة عسكرية تركية، وتخفيض علاقاتها مع إيران، لكن قطر ترفض ذلك، بدعوى أن المطالب تقيد حرية التعبير، وتتحكم فى سياساتها الخارجية، وأن المطالب الثلاث عشرة التى تلقتها شديدة القسوة، حتى أنها تكاد تكون وضعت لترفض، وهذا يعنى تزايد احتمالات فرض العزلة عيها، واحتمال طردها من مجلس التعاون الخليجى.



وعززت قطر الغنية بالغاز الطبيعى مكانتها الدولية بدرجة كبيرة فى السنوات القليلة الماضية، مستندة إلى عوائدها الضخمة من صادرات الغاز، وطورت اقتصادها بمشروعات بنية أساسية طموح، ومن المقرر أن تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.



وأعلن وزير الخارجية القطرى الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الألمانى، أن رد قطر يأتى فى إطار احترام سيادة الدول، وأنها أبدت حسن نية ومبادرة طيبة، لكنه أكد على أنها لن تقدم تنازلات فيما يتعلق بالسيادة، وأن المطالب شديدة القسوة حتى أنهم يشكون أن الدول الأربع لم تكن حقيقة تعتزم التفاوض معهم بجدية، بل تسعى للتحكم فى سيادة قطر.



غير أن مسؤولين من الخليج يؤكدون إن المطالب غير قابلة للتفاوض، وأن فرض المزيد من العقوبات أمر وارد بما فيها «الانفصال» عن الدوحة، وهو اقتراح بطردها من مجلس التعاون الذى تأسس منذعام 1981.



وقال وزير الخارجية الألمانى زيجمار جابرييل، إن قطر تحلت بضبط النفس فى التعامل مع ما وصفه بالحصار الدبلوماسى والاقتصادى الذى فرضته عليها دول عربية مجاورة فى الأسابيع الماضية، وأن قائمة المطالب الثلاثة عشر المقدمة كشرط لإنهاء مقاطعة الدوحة "استفزازية جدا" لأن بعضها يمس سيادة قطر.



وأكد أن ألمانيا وأوروبا مستعدتان للمساعدة فى طرح آليات للحل الدولى، ورعاية حوار، نظرا لأن ألمانيا لها مصالح قوية فى المنطقة وتريد ضمان حماية سلاسل إمداداتها.



وبدأت الأزمة ضد قطر بعد أيام من اجتماع دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى، مع زعماء عرب فى الرياض، حيث دعا إلى الوحدة فى مواجهة تهديدات إقليمية مثل إيران والجماعات الإسلامية المتشددة، لكن قطر أعلنت أمس، إنها تعمل مع الولايات المتحدة والكويت للرد على قائمة مطالب قدمتها دول عربية تتهم الدوحة بدعم "الإرهاب"، وتشجع زارة الخارجية الأمريكية جميع الأطراف على ممارسة ضبط النفس للسماح بإجراء مناقشات دبلوماسية مثمرة.



وقال شتيفن زايبرت، المتحدث الرسمى للحكومة الألمانية، إن الحكومة السعودية أخطرت برلين بأن الملك سلمان بن عبد العزيز (81 عاما)، لن يشارك -دون إبداء أسباب- فى الاجتماع السنوى لزعماء مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات فى العالم التى تعقد فى هامبورج غدا وبعد غد، بسبب الأزمة.