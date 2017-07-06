دكتورة آمنة نصير

رُبّ صدفة خير من ألف ميعاد، حيث تقابلت مع القيمة والقامة الدكتورة آمنة نصير، أستاذة الفلسفة الإسلامية وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، العضوة فى مجلس الشعب، كنتُ دائمة التوق لرؤية هذه السيدة ذات الرؤية الإسلامية المستنيرة الوسطية، والتى أرست الكثير من القيم الإسلامية الصحيحة التى أهال عليها السلف الصالح بعضًا من تهويمات دينية أشاعت الشك والجهل والبلبلة فى مجتمعٍ غالبيته من الجهلاء، تجد د. آمنة أن هناك ازدواجية سمجة فى الوقت الحاضر، تُرك معها الحبل على الغارب لتشرذم الآراء بعيدًا عن العقيدة الحقّة للإسلام، د. آمنة هى مَن سعت وحاربت الاتجاهات المُسفة التافهة إذ من نادى فى المجلس بمنع الأسماء الأجنبية أو إباحة الختان للفتيات حيث يتوغل بعض الأعضاء فى مناقشتها لإهدار وقت ثمين نتلمس معه مناقشة إشكاليات أساسية تمس قيام وطن من كبوته، فى تعليم وصحة.. إلى آخره، تمسكت د. آمنة بقضية ختان البنات وأقرّه المجلس وذلك بالحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على من يقوم بعملية الختان بعد مهاترات من جانب الحزب السلفى لإباحة الختان، حيث إن الختان غير مسيَّس بدين بعينه، ولكنه تقليد اجتماعى يمارَس على طول حوض النيل من مصر حتى النيجر يقره المسيحى والمسلم وهو فى أصله تقليد يهودى.



ونتابع مسيرة د. آمنة، طفلة بنت الـ8 سنوات وهى فى المدرسة الإلزامية فى قرية "موشا" بأسيوط تطلب من والدها عميد القرية وأحد أعيانها أن يأتى لها بالجرائد والمجلات، يشجعها أساتذتها على القراءة والتحصيل، إلى أن وصلت من السنة الثانية إلى الرابعة، وانتهت من المرحلة الإلزامية حيث قرر والدها أن تجلس فى البيت منتظرة ابن الحلال كما تقضى التقاليد، اعترضت وطلبت أن تكمل تعليمها فى أسيوط، ورفض الأب وامتنعت عن الكلام والطعام.



انزوت فى حجرتها، علِم ناظر مدرستها وقرر إقناع الوالد بإرسالها إلى المدرسة الأمريكية أميريكان ميشن بالقسم الداخلى فى أسيوط، وافق الأب على مضض. حازت على التوجيهية سنة 52وبعد جهد جهيد من الأقارب ووعد برعايتها فى القاهرة، التحقت بكلية بنات عين شمس قسم فلسفة، اجتماع، علم نفس، وتخرجت بمجموع %76 بدأت تحضير الماجستير فى رسالة لا يقبل عليها الكثيرون عن جمال الدين ابن الجوزى» يعتبر شيخ ابن تيمية" تحقيق فى 99 مخطوطًا انتهت منه فى 6 شهور، حازت على الماجستير، وكان هذا هو الفيصل بين التعليم الأمريكى والدينى، بعدها خاضت فى الدكتوراه برسالة تطلق عليها د. آمنة الحصاد المُرّ عن داعية ضئيل شحيح فى أرض الحجاز الشيخ محمد بن عبد الوهاب أكثر مَن وضع على العقل الإسلامى سياج التزمت وأشهر للعنف والسيف راية، لأغراض سياسية تصبُّ فى مصلحة العائلة المالكة التى استولت على الحجاز آنذاك.. له تلك البصمة المدمرة على العقل الذى خلقه الله حرًّا. بعدها رشحتها عميدة كلية بنات عين شمس للإذاعة حيث أجيزت وأقرّ الممتحنون أن صوتها المتميز الذى يجمع بين تماضر توفيق وصفية المهندس كان له المقام الأول فى تعيينها.



هاج وماج الوالد، وأمرها بالعودة حيث أنقذها الشيخ الباقورى وزير الأوقاف فى عهد جمال عبد الناصر وعُينت بالأزهر الشريف معيدة وترقّت إلى أستاذة .تزوجت من المستشار الدمرداش العقالى أنجبت 4 أولاد صيدلانية، والثانية فى السلك النيابى، محمد مستشار ونائب رئيس مجلس الدولة، والصغيرة شيماء معيدة بكلية الهندسة، اهتمت بالزوج ودراسة الأولاد، بجانب 50 كتابًا وحضور المؤتمرات فهى لاحقًا مدعوّة إلى أمريكا لمناقشة قضية الإرهاب.



غياب القدوة نجده فى مثالٍ حى مثل د. آمنة ومَن على شاكلتها ممن أمسكوا بناصية العلم الذى تُبنى به العقول والأخلاق وآمنوا بالحضارة والتقدم ممسكين فى آن بعروة الدين الوثقى، مؤمنين بفلسفة التغيير.