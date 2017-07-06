مطالبات بإلغاء القيود على شهادات الإيداع

عصام خليفة

❏ خبراء: يعزز ثقة المستثمر الأجنبى



مصطفى طلعت



تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إعادة النظر فى بعض الإجراءات المنظمة لعمليات بيع شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المتداولة بالبورصات الخارجية والمعروفة بـ«GDR».



قال شريف سامى رئيس الهيئة، فى تصريحات خاصة لـ«المال» إن، الهيئة تهدف إلى النظر فى أية قيود مفروضة على تداول الأسهم والأوراق المالية، وذلك فى ضوء القرار الذى اتخذه البنك المركزى المصرى، مؤخراً، بإلغاء القيود على التحويلات بالنقد الأجنبى للخارج.



وتعتبر شهادات الإيداع الدولية أداة مالية قابلة للتداول بأسواق المال الدولية، وهى الأسهم المقيدة محليا، والتى يتم إدراجها ببورصات أجنبية، ويحق للمستثمر شراء السهم محليا ثم تحويله لشهادة إيداع وبيعه ببورصة أجنبية مثل لندن أو بورصة لوكسمبورج أو بورصة نيويورك.



وشدد متعاملون بالسوق على ضرورة إعادة النظر فى القيود المفروضة على شهادات الإيداع، والتى كانت تهدف منع عمليات تهريب الأموال خارج البلاد، وذلك عن طريق تحويل الأسهم إلى شهادات إيداع دولية بالبورصات الأجنبية والتى تعرف بـ«الأربيتراج».



وطالب المتعاملون بإلغاء آلية تحويل حصيلة قيمة عمليات بيع شهادات الإيداع الدولية فى البورصات الخارجية إلى البنوك، التى تخضع لإشراف البنك المركزى، بحيث يتم تحصيلها فى الأسواق التى تتم فيها عمليات البيع، مؤكدين أن المستثمر لم يعد فى حاجة إلى الخروج بأمواله عبر هذه الآلية بعد ارتفاع الاحتياطى النقدى لمستويات مطمئنة، كما أنه أصبح أمر منطقى بعد إلغاء البنك المركزى للقيود المفروضة على التحويلات الأجنبية.



وأعلن البنك المركزى، منذ شهر إلغاء الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات.



وشددت الرقابة المالية قيودها على شهادات الإيداع الدولية، فى أعقاب ثورة يناير، وقامت خلال 2013 بوضع حد أقصى لشهادات الإيداع بثلث رأس المال المصدر، فضلا عن عدم الاعتداد بأية استحواذات تتم من خلال تقديم عروض شراء على شهادات الإيداع الدولية، واشتراط تحويلها إلى أوراق مالية محلية أولا، علاوة على عدم جواز تحويل أسهم الخزينة لشهادات إيداع، أو العكس.



ومنذ أشهر قليلة، أضافت الهيئة ضوابط جديدة للتعامل على شهادات الإيداع المصرية يتم بموجبها إلزام مالكى تلك الشهادات بالحصول على عوائد بيعها محليا وبالجنيه، وذلك فى حال تحويلها لأسهم وبيعها بالخارج.



وأضافت البورصة قيودا جديدة العام الماضى، نصت على أنه فى حالة قيام عملاء مصريين بالتحويل إلى شهادات إيداع ثم بيعها خارج مصر، يلتزم أمين الحفظ المحلى بتحويل عوائد بيع تلك الشهادات لحساب العميل بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى، وتتاح تلك القيمة بحساب العميل بذات عملة الإصدار للورقة المالية المحلية.



وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدار شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن إلغاء الضوابط سيعيد النشاط إلى عملية التحويل بالداخل والخارج، سواء فى الأسهم المقيدة بالبورصة المحلية أو ما يقابلها من شهادات إيداع.



وأوضح عبدالفتاح أن الفترة السابقة لفرض الضوابط شهدت نشاطا كبيرا على أسهم الـ«GDR» تمكن من خلالها المستثمر من تحقيق أرباح كبير من فارق عملية البيع، وذلك من خلال إعادة ضخ حصيلة بيع الشهادات داخل السوق المحلى من جديد.



وأشار رئيس مجلس إدارة «ثمار» المالية إلى أن الاستفادة غير المباشرة تتمثل فى عودة الأمور لطبيعتها مرة أخرى بعد استقرار سعر الدولار وزوال الظروف الاستثنائية القديمة، كما أنه يعطى ثقة للمستثمر سواء فى سوق الأوراق المالية أو الاستثمار غير المباشر، وبالتالى لن نرى عمليات فى اتجاه واحد الفترة الأخيرة.



وأضاف أن سهولة الدخول والخروج دون تعقيدات أهم الدعائم للاستثمار فى أى سوق، والـ «جى دى ار» قائم على زيادة قاعدة أكبر من المتعاملين على الورقة المالية الواحدة، كما أنه لم نلمس أى استفادة من عملية القيد الخارجى خلال فرض تلك القيود، وبالتالى لم تكن نشطة«.



فيما قال عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة «الأهلي» لإدارة صناديق الاستثمار، إنه بات من الضرورى إلغاء تلك القيود لكسب ثقة المستثمر الأجنبى خاصة مع زيادة الإحتياطى النقدى ووصولة إلى مستويات آمنة.



وأوضح خليفة أن الحصيلة المتوافرة لدى البنك المركزى من العملة الأجنبية - والتى تقترب من مستويات ما قبل ثورة يناير - تؤمن حاجة المستثمر من العملة الأجنبية عبر قنوات شرعية، كما أن الفجوة بين السعر الرسمى والموزاى للدولار تكاد تكون غير متواجدة خلال الفترة الحالية.



وأكد أحمد شمس، رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية «هيرميس»، إيجابية إلغاء القيود فى الوقت الحالى، موضحا أنها رسالة طمأنة للمستثمر المحلى والأجنبى، إذ إن حرية تداول العملة بالطرق الشرعية والقانوينة مهمة للغاية، كما أن رفع أسعار الفائدة مؤخراً قوى من قيمة الجنيه.



وقال معتصم الشهيدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «هورايزون» لتداول الأوراق المالية، إن إلغاء القيود على الشهادات بات ضروريا ليتماشى مع الخط العام للدولة والبنك المركزى بإلغاء القيود المفروضة على التحويلات بالخارج لتسهيل حركة المستثمرين الأجانب.



وأوضح الشهيدى أن هناك فوائد مختلفة لطرح شهادات الإيداع الدولية منها جذب المستثمرين الأجانب والصناديق الدولية من الأسواق الأكثر نمواً، كما أنه وسيلة دعاية للشركات المصرية بالخارج، كما تعد متنفسا لتخارج المستثمرين الأجانب من السوق المحلية.



وأضاف أن الطلب غير الطبيعى على تحويل الأسهم إلى شهادات انعدم فى الوقت الحالى، ومن الطبيعى أن ترى هدوء فى أسعار الشهادات وما يقابلها من أسهم خلال الفترة المقبلة، واعتقد أن يكون هذا الهدوء مؤقت، لحين الفصل فى الضوابط المفروضة بشكل رسمى.