EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
غلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات البورصة.. اليوم
الخميس 06 يوليه 2017 01:58 م
البورصة المصرية4
أخر الأخبار
البورصة المصرية 5
مصطفى طلعت
تنتهي فترة تلقى طلبات الترشح على مقعدي الشركات المقيدة بمجلس إدارة البورصة المصرية، عن دورتها الجديدة، اليوم الخميس، بعد مد فترة تلقي الطلبات يوماً إضافياً بسبب عطلة احتفالات ذكري 30 يونيه.
وكان من المفترض أن تبدأ فترة تلقى طلبات الترشح الخميس الموافق 29/6/2017 وحتى أمس الأربعاء الموافق 5/7/2017، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصرًا، إلا أن يوم العطلة دفع اللجنة إلى مد العمل يومًا لتغلق اليوم الخميس، بديلًا عن يوم العطلة وفقًا لقانون المرافعات الخاص بالمواعيد القانونية.
وتقدم حتى الآن، مرشحين على مقعد الشركات المقيدة وهم: هاشم السيد، خالد محمد أبو هيف، و3 مرشحين عن بورصة النيل وهم أحمد شلبى، منصور البربري، وعادل عبد الله.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا