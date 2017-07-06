غلق باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات البورصة.. اليوم

البورصة المصرية 5

مصطفى طلعت



تنتهي فترة تلقى طلبات الترشح على مقعدي الشركات المقيدة بمجلس إدارة البورصة المصرية، عن دورتها الجديدة، اليوم الخميس، بعد مد فترة تلقي الطلبات يوماً إضافياً بسبب عطلة احتفالات ذكري 30 يونيه.



وكان من المفترض أن تبدأ فترة تلقى طلبات الترشح الخميس الموافق 29/6/2017 وحتى أمس الأربعاء الموافق 5/7/2017، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصرًا، إلا أن يوم العطلة دفع اللجنة إلى مد العمل يومًا لتغلق اليوم الخميس، بديلًا عن يوم العطلة وفقًا لقانون المرافعات الخاص بالمواعيد القانونية.



وتقدم حتى الآن، مرشحين على مقعد الشركات المقيدة وهم: هاشم السيد، خالد محمد أبو هيف، و3 مرشحين عن بورصة النيل وهم أحمد شلبى، منصور البربري، وعادل عبد الله.