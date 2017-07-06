أصالة للاستثمار العقاري تطرح الجزء التجاري بمشروعها للإيجار

محمود زكي

أعلن حمدى رسلان، مدير التسويق والمبيعات بشركة أصالة للاستثمار والتطوير العقاري، عن طرح الوحدات التجارية والإدارية بمشروع "كمبوند أصالة" للإيجار بدلاً من البيع، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحات التجارية بالكمبوند تبلغ 3600 متر مربع، حيث أنها رأت أن الفرص الاستثمارية العائدة من إيجار الوحدات التجارية أقل بكثير من البيع، خصوصًا وأن المشروع يقع في منطقة متميزة.





وأضاف في تصريحاته لـ"المال"، أن الشركة نجحت في بيع أكثر من 90% من قيمة كمبوند أصالة بالتجمع الخامس، مشيرًا إلى أنه في نهاية الشهر المقبل سيتم طرح المول التجاري الخاص بالكمبوند للبيع، حيث تبلغ مساحة الجزء التجاري 3600 متر مربع.

وتابع أنه وبرغم الزيادة في أسعار المحروقات خلال الفترة الحالية إلا أن الشركة استقرت على عدم زيادة أسعار الوحدات المتبقية بالمشروع، مشيرًا إلى أن متوسط سعر المتر السكني بالكمبوند بلغ 8500 جنيه للمتر، بينما لم تحدد الشركة بعد سعر البيع للمتر التجاري بالكمبوند، مشيرًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلة واحدة، موضحًا أنها ستقوم بتسليم المشروع نهاية العام الحالي.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 300 مليون جنيه، ويقع على مساحة 8.5 فدان، ويحتوي على 6 عمارات، بالإضافة إلى 26 فيلا وتاون هاوس، مشيرًا إلى أن الكمبوند يحتوى على منطقة عمارات تمثل %30 من مساحته الإجمالية، بالإضافة إلى منطقة الفيلات التى تمثل %20، ومنطقة الخدمات %12 من المساحة، بينما تمثل المنطقة الخضراء والشوارع %38.





يذكر أن شركة أصالة إحدى شركات نزار العنجرى للاستشارات الهندسية بالكويت، وتعد من كبرى الشركات العاملة بالسوق العقارية بالكويت، وتمتد أعمالها هناك لأكثر من 20 سنة، ونفذت الشركة الأم العديد من المشروعات الكبرى فى الكويت، مثل برج الصفا، وكذلك الجامعة الأمريكية.