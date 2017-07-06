برايم: القيمة العادلة لسهم جهينة عند 9.96 جنيه

- رفع الأسعار يعوض شركات الأغذية عن انخفاض الكميات المباعة



المال - خاص



حددت شركة "برايم" للاستثمارات المالية القيمة العادلة لسهم جهينة للصناعات الغذائية عند مستوى 9.96 جنيه للواحد.



وأكدت أن قطاع الأغذية والمشروبات يحتل صدارة القطاعات المفضلة لأبحاث الشركة، منذ تحرير سعر الصرف، كما أن رفع أسعار السلع بمعدلات مرتفعة ستعوض الشركات عن أي انخفاض في الكميات المباعة.



وانخفضت أرباح "جهينة" إلى 58.2 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 80.4 مليون جنيه خلال نفس الربع من عام 2016، بنسبة تراجع في الأرباح قدرها 28%.



وأرجعت "برايم"، في مذكرة بحثية -حصلت "المال" على نسخة منها- هذا الانخفاض إلى 3 عوامل، هي انخفاض هامش مجمل الربح، كذلك ارتفاع تكاليف البيع والتوزيع 24% لتصل إلى 222.8 مليون جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التمويل.



وانخفض هامش مجمل ربح الشركة بنسبة طفيفة، ووصل إلى 32% خلال الربع الأول من 2017، مقارنة بنسبة 33 %حلال الفترة المقاربة من 2016، وأرجعت هذا الانخفاض بسبب تفضيل الشركة لرفع أسعار منتجاتها بطريقة تدريجي.



وقالت "برايم"، إن إيرادات شركة جهينة ارتفعت خلال الربع الأول من 2017 بنسبة 17% لتسجل 1.3 مليار جنيه، ليحتل قطاع الألبان صدارة إيرادات الشركة ليساهم بنحو 48 % من إجمالي الإيرادات، ويليه قطاعي الزبادي والعصائر بنسب 20 % و19 % على التوالي.