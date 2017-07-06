النقل: إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية

تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد

محمود محسن



قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه جاري اتخاذ إجراءات الإسناد الخاصة بمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية بتكلفة 285 مليون جنيه، بهدف استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد، وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية والتي أصبحت لا تجد ساحات كافية لاستيعابها، والمساعدة على تشغيل المنطقة السياحية للميناء، وستتطلب توفير أماكن انتظار كافة لخدمة محطة السفن السياحية والمركز التجاري الموجودين بها طبقًا للمخطط العام للميناء.



وأضاف عرفات، في تصريح له، اليوم الخميس، أن مدة تنفيذ المشروع تبلغ 18 شهرًا من انتهاء إجراءات الإسناد، مشيرًا إلى أن المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 15 ألف متر مربع، ويتكون من 4 طوابق، بحيث يتم تخصيص 3 منها للتخزين الجمركي للسيارات الواردة بالميناء، ويتم استخدام الطابق الرابع في التخزين التجاري.



ولفت الوزير إلى أن طاقة التخزين الجمركي بالجراج (3 طوابق ) تبلغ 162 ألف سيارة سنويًا، بينما يبلغ عدد السيارات المستوردة بالميناء في الوقت الحالي 142 ألف سيارة سنويًا، ومع بداية تشغيل الجراج من الممكن أن تصل إلى 100 ألف سيارة جمركية سنويًا بما يعني أن الجراج سيستوعب حركة التخزين بالكامل بما يتيح الفرصة للشاحنات بالميناء لاستيعاب باقي البضائع بمختلف أنواعها.