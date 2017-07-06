9 بنوك تعرض أقل سعر لبيع الدولار

الدولار 13

هبة محمد



عرضت 9 بنوك أقل سعر لبيع الدولار خلال تعاملات، اليوم الخميس.



والبنوك هى: العربي-مصر، البركة-مصر، القاهرة، الاستثمار العربي، المصرف المتحد، عند 17.90 جنيه للبيع، و17.80 جنيه للشراء باستثناء المصرف المتحد الذي يتيح الشراء عند 17.81 جنيه.



وسجل بيع الدولار لدى بنوك قطر الوطني الأهلي عند 17.92 جنيه، الائتمان الزراعي، الأهلي اليوناني، الأهلي المصري، وعند 17.82 جنيه للشراء.



وقال البنك المركزي -أمس- إن متوسط سعر الدولار استقر بعد تراجعه لمستوى أسفل 18 جنيهًا يوم الإثنين، للمرة الأولى منذ أبريل الماضي، إذ استقر خلال تلك الفترة عند أكثر من 18 جنيهًا، كما تعتبر تلك المرة الثالثة منذ تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر الماضي.