بالصور.. أسعار الكهرباء الجديدة



عمر سالم



قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن دعم الكهرباء فى الموازنة الجديدة يصل لنحو ٥٢.٧ مليار جنيه.



وأوضح شاكر خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة للإعلان عن أسعار الكهرباء، أن هناك ارتفاعا فى أسعار الكهرباء لكل الشرائح، كما أن الأسعار الجديدة ستوفر للدولة ٣٠ مليار جنيه.



الأسعار الجديدة:

