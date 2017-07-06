اشتعال الأزمة بين الإنتاج الإعلامى والحياة

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

❏ حرب بيانات صحفية وتبادل الاتهامات بين الطرفين خلال الساعات الماضية

❏ القناة تنفى وجود مديونيات.. وتتسلح بأموال سددتها لشراء أرض من المدينة



مصطفى طلعت



اشتعلت الأزمة بين مجموعة قنوات الحياة الفضائية والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، بعد قيام الثانية بوقف بث إرسال القناة، وجميع الخدمات المقدمة لها.



وكانت «الإنتاج الاعلامى» قد أوقفت، صباح الإثنين الماضى، جميع الخدمات المقدمة لـ«الحياة» بما فيها كهرباء البث المباشر لعدم وفاء القناة بسداد المديونيات المستحقة عليها، وهو ما دفع «الحياة» لإعادة البث على تردد جديد بعيداً عن القمر الصناعى المصرى «نايل سات».



وأعلنت المدينة فى اليوم نفسه أنها تسلمت خطابا من القناة، مرفق به عدد من الشيكات وحوالات حق من حسابات كبار المعلنين بها، يفيد بسداد كل المديونيات خلال الساعات المقبلة، وعليه أعلنت إعادة بث القناة من جديد، وهو ما لم يحدث، الأمر الذى تبعه إصدار القناة بيانا مساء أمس الأول، نفت فيه وجود مديونيات عليها لصالح «الإنتاج الإعلامى»، وإعلان البث من خارج المدينة.



وأصدرت شركة «سيجما للإعلام» المالكة لقناة الحياة بياناً صحفيا تضمن أن إعلان مدينة الإنتاج الإعلامى إيقاف البث بسبب مديونية القناة ينطوى على مغالطة سافرة، موضحة أن مجموعة قنوات الحياة دائنة لمدينة الإنتاج الإعلامى بمبلغ يجاوز قيمة المديونية «المدعاة»- حسبما ذكر البيان- والمتمثل فى مبالغ سددت من مجموعة قنوات الحياة لمدينة الإنتاج الإعلامى تحت حساب شراء مساحة من الأرض أعلنت المدينة عن بيعها بالمزاد العلنى فى عام 2010 لإنشاء استوديوهات خاصة، ثم تبين بعد ذلك عدم أحقيتها القانونية فى إتخاذ قرار البيع على نحو ما انتهى إليه الجهاز المركزى للمحاسبات وقرار رئيس الوزراء.



وردت الإنتاج الإعلامى، فى بيان صدر صباح أمس، رفضت فيه ما وصفته بمزاعم قناة الحياة موضحة أن المديونية المستحقة عليها لصالح المدينة تبلغ 19.9 مليون جنيه و75 ألف دولار، وهى حق للمساهمين فى المدينة لا يمكن التخلى عنه، خاصة مع استمرار المماطلة فى عدم الوفاء بهذه الالتزامات من جانب القناة - بحسب البيان.



وقال مصدر بشركة مدينة الانتاج الإعلامى، إن قناة الحياة تراخت عن سداد مديونيتها لأكثر من عام، موضحا أن المدينة أمهلت القناة شهر رمضان بالكامل كفرصة لتسويق منتجاتها حتى تتمكن من تحقيق إيرادات تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها.



وأشار إلى أن المدينة أرسلت 3 إنذارات قانونية للقناة بفسخ التعاقد منذ شهر أبريل الماضى، لكن لم تستجب لها رغم تعهد صاحبها بسداد المديونيات، التى تتضمن قيمة استحقاقات المدينة من الاستديوهات والمقار الإدارية، وأن المبالغ التى أشارت إليها القناة والمتعلقة بقيمة شراء الأرض صدر حكم قضائى نهائى بعدم أحقيتها فيها.



وأكد المصدر وجود مديونيات على جميع القنوات الفضائية، فيما تعتبر قناة النهار صاحبة المديونية الأكبر، لكنه أشار إلى أنها ملتزمة بسداد المديونيات فى الفترات المتفق عليها، وهو ما لم يحدث من جانب قناة الحياة.



وقال المصدر: «بالعودة إلى البيان الصحفى لمدينة الإنتاج الإعلامى، فإن الأخيرة لا تريد أبداً إغلاق قناة، بل يهمها أن يزيد عدد القنوات العاملة بها، ولذلك نساند القنوات الجادة إذا تعرضت لعثرات، ولكنها لا تقبل أبداً أن تضيع حقوقها لأكثر من عام»، مؤكدا أن الشركة لا تجد مفراً من إحالة ما لديها من أوراق وشيكات مرتدة لعدم وجود أرصدة إلى النيابة العامة.



وقالت مدينة الإنتاج الإعلامى إن قيام صاحب القناة بالبث من خارج مصر بعد ساعات قليلة من بيانه الذى أعلن فيه ذلك أمر يدينه، حيث يؤكد أنه ليس متعثراً كما يدعى، وأن لديه القدرة المالية التى تمكنه من التحرك بسرعة من خارج مصر، وهو ما يثبت عدم جديته فى حل المشكلة، كان الأولى أن يسدد ديونه إلى المدينة- بحسب بيان الشركة.



وأكد المصدر أن «الحياة» كانت واحدة من القنوات التى تساهلت معها المدينة فى فترات سابقة، وتمت عدة محاولات لجدولة مديونياتها على مدار العام الماضى، إلا أنها لم تلتزم فى أى منها، وهو الأمر الذى اضطر المدينة لاتخاذ الإجراءات الأخيرة معها.



ووفقا لآخر ميزانية منشورة لمدنية الإنتاج الإعلامى عن العام الماضى، فإن مديونيات كل من اتحاد الاذاعة والتليفزيون لصالحها تصل إلى 40 مليون جنيه، وتليه قناة النهار بقيمة 24.7 مليون جنيه، ثم الحياة 8.6 مليون جنيه، وميلودى 5.3 مليون جنيه، وروتانا 4.1 مليون جنيه، وأوربت للإنتاج والتوزيع الفنى 2 مليون جنيه.