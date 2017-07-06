مصر الجديدة للإسكان تبيع وحدات بـ 139 مليون جنيه

شركة مصر الجديدة للإسكان

رجب عزالدين



أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان، عن بيع عدد من الوحدات السكنية بمشروعاتها المختلفة بقيمة 139 مليون جنيه، فى شهر يونيو الماضى.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: "بعنا وحدات فى مناطق اسكان شيراتون، ومدنية هيلوبوليس ومدنية العبور بقيمة إجمالية 139 مليون جنيه".



وباعت الشركة فى مايو الماضى وحدات سكنية بقيمة 71.1 مليون جنيه في الشيراتون والعبور وهليوبوليس.



وانخفضت أرباح الشركة، خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس الماضي، إلى 135.8 مليون جنيه، بانخفاض قدره 51.6%، مقابل أرباح بلغت 280.4 مليون جنيه، في الفترة المماثلة من العام الماضي.



وتستهدف الشركة تحقيق صافي ربح بقيمة 300 مليون جنيه بموازنة العام المالي 2016 - 2017، مقارنة بـ 204.76 مليون جنيه خلال العام المالي 2014 - 2015.



ووافق مجلس إدارة الشركة، مؤخرًا، على إسناد عملية التأجير التمويلي لقطعة أرض لإقامة نادي اجتماعي رياضي بقيمة 500 مليون جنيه، لشركة التعمير للتأجير التمويلي (الأولى).