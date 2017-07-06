مدبولى يطالب المقاولون العرب بإنهاء المشروعات بالمدن الجديدة

اجتماع الإسكان والمقاولين العرب

بدور إبراهيم



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً، اليوم الخميس، مع مسئولى شركة المقاولون العرب، برئاسة المهندس محسن صلاح، للإسراع بمعدلات التنفيذ والانتهاء من المشروعات التى تنفذها، في عدد من المدن الجديدة، وعدم تجاوز المدد المقررة للتنفيذ.



ووعد المهندس محسن صلاح، رئيس الشركة، بالانتهاء من كافة المشروعات التي تتولاها في مواعيدها المحددة، مشيرًا إلى أنه سيتم تنظيم ورديات عمل فى المواقع على مدى الـ24 ساعة، للالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ.



واستعرض مسؤولو شركة المقاولون العرب، الموقف التنفيذى للمشروعات التي يتم تنفيذها، وأهمها مشروع القطاع الثاني لتطوير الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر، والخاص بطريقي خدمة طريق أكتوبر - الواحات، والذي يهدف إلى تنظيم الحركة بمحور طريق الواحات، موضحين أنه سيتم الانتهاء من الاتجاه القادم من طريق الواحات في 30 أغسطس المقبل، والاتجاه المقابل في 30 سبتمبر المقبل.



وأوضحوا أنه سيتم الانتهاء من كوبري ميدان جهينة بمدينة 6 أكتوبر، في 30 سبتمبر المقبل، وهو تاريخ التعاقد، حيث يتم تنفيذ اتجاهين من الواحات إلى إسكندرية الصحراوي (زايد)، والثاني من بوابة طريق مصر - إسكندرية الصحراوي إلى الواحات (6 أكتوبر).



وأكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أنه سيتم الانتهاء من كوبري محمد نجيب، بمدينة القاهرة الجديدة، في 30 سبتمبر المقبل، بينما سيتم الإنتهاء من كوبري الإسكان الاجتماعي بمدينة 6 أكتوبر فى 30 أكتوبر المقبل، وسيتم الانتهاء من تنفيذ الإتجاه الأول من مشروع نفق مراد بالجيزة، أواخر ديسمبر المقبل، والاتجاه الثاني أواخر مارس المقبل، والذي من شأنه تخفيف الكثافة المرورية في منطقة ميدان الجيزة والجامعة.



وأكد وزير الإسكان أنه سيتفقد المشروعات دوريا، للتأكد من الإلتزام بتوقيتات التنفيذ خاصة ليلا، خلال الـ٢٤ ساعة المحددة للتنفيذ يوميا، وقال رئيس شركة المقاولون العرب: "نحن ملتزمون بكافة التوقيتات المحددة للمشروعات".