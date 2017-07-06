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بورصة وشركات
عربية أون لاين: البورصة تتحرك لمستوى 13400 نقطة
الخميس 06 يوليه 2017 11:24 ص
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المال - خاص
قال تقرير التحليل الفني لشركة "عربية أون لاين" لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30" استطاع التماسك حول مستوى الدعم المهم 13.300 نقطة خلال جلسة أمس، ما يعيد القوة الشرائية من جديد لارتداد صعودي نحو مستويات 13.400، ثم 13.470 نقطة على الأجل القصير.
وذكر التقرير -الذي حصلت المال على نسخة منه- أن التعامل مع الارتداد الصعودي يكون بالشراء للمتاجرة، خلال جلسة اليوم، أو الشراء والبيع في اليوم التالي، أما المستثمر على المدى الزمني المتوسط يستغل الارتداده الصعودية في تقليل مراكز الشرائية القديمة، تحسباً لظهور الضغوط البيعية من جديد.
وحدد التقرير تحركات بعض الأسهم، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي، ويستهدف مستويات المقاومة 82.00 ثم 82.70 جنيه، ومستويات الدعم 79.50 ثم 78.50 جنيه، أما سهم المجموعة المالية هيرميس فيتحرك بين مستويات المقاومة 23.30 ثم 23.70 جنيه مستويات الدعم 22.40 ثم 21.70 جنيه، كذلك سهم جلوبال تليكوم القابضة بين مستويات المقاومة 6.95 ثم 7.0 جنيه مستويات الدعم 6.70 ثم 6.58 جنيه.
يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات جلسة -أمس الأربعاء- على صعود خفيف لأغلب المؤشرات، باستثناء المؤشر الرئيسى الذى استقر عند نفس مستوى إغلاق الثلاثاء مسجلًا 13334 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.59%، ليصل إلى 668 نقطة، كما صعد المؤشر EGX100، الأوسع نطاقا بنسبة 0.62% عند مستوى 1536 نقطة.
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