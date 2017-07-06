سحر نصر تلتقي بمسئولى كبرى الشركات الأسبانية

سحر نصر وزيرة التعاون الدولى

المال - خاص



تستهل الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، نشاطها في مدينة برشلونة، اليوم الخميس، بعقد لقاء مع كبريات الشركات الأسبانية والتى تستثمر بعضهم فى مصر.



وتعرض الوزيرة في اللقاء، الخطوات التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، والفرص الاستثمارية الكبرى فى عدد من المشروعات التنموية والقومية التى يجرى العمل عليها حاليًا، مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الاسبانية إلى مصر، فى ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.