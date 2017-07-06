EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
سحر نصر تلتقي بمسئولى كبرى الشركات الأسبانية
الخميس 06 يوليه 2017 11:19 ص
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
أخر الأخبار
سحر نصر وزيرة التعاون الدولى
المال - خاص
تستهل الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، نشاطها في مدينة برشلونة، اليوم الخميس، بعقد لقاء مع كبريات الشركات الأسبانية والتى تستثمر بعضهم فى مصر.
وتعرض الوزيرة في اللقاء، الخطوات التى اتخذتها مصر فى تحسين بيئة الاستثمار والأعمال، والفرص الاستثمارية الكبرى فى عدد من المشروعات التنموية والقومية التى يجرى العمل عليها حاليًا، مثل محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الاسبانية إلى مصر، فى ظل العلاقات المتميزة بين البلدين.
التعاون الدولى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا