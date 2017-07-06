برلمانى لوزير النقل : القطارات لا تحترم أدمية الصعايدة

هشام عرفات وزير النقل الجديد

ياسمين فواز:



تقدم النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، وعضو لجنة الإسكان، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل، بسبب تأخر حركة القطارات وتعطلها في طريق الصعيد.



وأكد أبو زهاد - في بيانه أمس الأربعاء - أن أهالي الصعيد يعانون منذ فترة كبيرة فى السفر من وإلى القاهرة، بطريقة لا تحترم آدميتهم، بسبب سوء قطاع السكة الحديد، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى، خاصة خلال الفترة الماضية من سوء أحوال القطارات وتعطلها بشكل كبير.



وأوضح أن مصر كانت ثاني دولة في العالم يوجد بها سكة حديد، ولكن نتيجة للإهمال والفساد أصبحت سكة حديد مصر من أسوء أسكك الحديد في العالم.



وأضاف أن القطارات كانت في وقت سابق الوسيلة الوحيدة الأكثر أمانا، وتحولت الآن إلى الأكثر تسيبا وإهمالا، مطالبا باتخاذ جميع الإجراءات التي تساعد في عودة السكة الحديد إلى وضعها الطبيعي .