وزيرا الاتصالات القبرصي واليوناني يزوران القرية الذكية

القرية الذكية

محمود جمال



قام وزيرا الاتصالات القبرصي واليوناني والوفد المرافق لهما بزيارة للقرية الذكية تضمنت زيارة لمقر هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" حيث كان في استقبالهما أسماء حسني، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك لبحث فرص التعاون في المجالات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، ودفع التعاون في تصميم وتصنيع الإلكترونيات.



وتم خلال اللقاء، الذي حضره سفيري دولتي قبرص واليونان لدى مصر، استعراض التجربة المصرية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال عرض لأبرز الميزات التنافسية التي يتمتع بها القطاع والمؤشرات الإيجابية والإشادات الدولية بإنجازات مصر خلال الفترة السابقة في هذا المجال.



كما قام الوفد بزيارة لمقر شركة القرى الذكية للتعرف على تجربة الشركة والمراحل المختلفة التي مرت بها القرية الذكية، وكذلك زيارة لمقر مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.



وفي ختام جولتهم بالقرية الذكية، قام الوزيران بزيارة لمركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك" التابع لهيئة "إيتيدا" للتعرف على أنشطة المركز المختلفة واستعراض تجربة المركز في مجالات دعم المبدعين واحتضان الشركات الناشئة وخطة الهيئة لنشر مجمعات الإبداع المتخصصة ومراكز أبحاث الإلكترونيات في مختلف المحافظات.



يذكر أن مصر وقعت اليوم اتفاقية تعاون ثلاثي مع قبرص واليونان في مجال دعم الإبداع وريادة الأعمال بقطاع الاتصالات.